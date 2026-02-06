"Czy wy jesteście normalni?". Szokujące zachowanie dziennikarki TVP Info

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Wniosek w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości złożyła Prokuratura Krajowa związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy chcą postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów.

Mec. Bartosz Lewandowski poinformował w mediach społecznościowych, że w związku z wydanym postanowieniem o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry złożył natychmiastowy wniosek o wstrzymanie wykonalności tego orzeczenia do czasu jego uprawomocnienia.

Szokujące zachowanie prowadzącej

Temat aresztu dla Zbigniewa Ziobry został poruszony na antenie TVP Info w programie Doroty Wysockiej-Schnepf. Prowadząca usiłowała skontaktować się z byłym ministrem sprawiedliwości. Gdy to się nie udało, dziennikarka spróbowała dodzwonić się do... żony polityka PiS.

– Biuro prasowe PiS-u nie odpowiada więc spróbujemy przez małżonkę Patrycję Kotecką-Ziobro. Próbujemy teraz dzwonić do niej – powiedziała Wysocka-Schnepf.

Zachowanie prowadzącej wywołało oburzenie polityków PiS i internautów.

"Czy wy jesteście normalni? W TVP w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf wpadła na «piorunujący» pomysł. W momencie, gdy próba kontaktu ze Zbigniewem Ziobrą się nie powiodła, postanowiono zacząć wydzwaniać do jego małżonki. Czy teraz nagle będziemy wydzwaniać do rodzin polityków? Jeśli Roman Giertych albo Donald Tusk nie będą odpowiadać, to dziennikarze też powinni wydzwaniać do ich bliskich? Chora władza, chora telewizja" – napisał użytkownik serwisu X o nicku Pan_komentator.

"Od dzisiaj jak się nie dodzwonicie do Tuska, dzwońcie do jego żony. Jak Giertych nie odbierze, może córka pomoże? Nowy pomysł czystej wody w likwidacji: nękanie rodzin polityków" – stwierdził poseł PiS Michał Woś.

"Arcykapłanka nadal w formie. Ja wszystko rozumiem, ale gdzieś są granice. Sprawą powinna – w mojej ocenie – zająć się @KRRiT__" – stwierdził Mariusz Gosek z PiS.

