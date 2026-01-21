KRRiT zbadała obiektywność programów TVP. Wyniki są miażdżące

W okresie od 29 września – 4 listopada 2025 KRRiT analizowała 30 odcinków programów ukazujących się na antenach TVP Info oraz TVP3. Chodzi o "Bez trybu", "Niebezpieczne związki", "Co ludzie powiedzą?", "Bez retuszu" czy "Kontrapunkt". Z opracowanego raportu wyłania się przygnębiający obraz kondycji mediów publicznych. Aż 71 proc. badanych treści było negatywnie nacechowanych wobec opozycji.

Eksperci wskazali, że sposób dobierania gości do programów sprzyjał partiom koalicji rządowej. Głos opozycji był marginalizowany, a prowadzący nie byli neutralni w sposobie prowadzenia programu. Kolejnym zarzutem jest brak pełnego pluralizmu brak przestrzeni do merytorycznej debaty oraz personalizację tematów. W aż 78 proc. przypadków dyskusja ogniskowała się wokół ocen konkretnych polityków, a nie merytorycznej kwestii.

Szczególnie negatywnie oceniono programy Justyny Dobrosz-Oracz "Bez trybu" oraz "Niebezpieczne związki" prowadzone przez Dorotę Wysocką-Schnepf i Grzegorza Nawrockiego. Obu produkcjom zarzucono stronniczość i dobieranie gości, którzy potwierdzą przyjętą przez dziennikarzy tezę.

Lepiej oceniono program prowadzony przez Marka Czyża "Bez retuszu". KRRiT wskazała, że zachowany jest w nim pluralizm.

Dobrosz-Oracz w TVP

Po zmianie władzy, do mediów publicznych dołączyła dziennikarka "Gazety Wyborczej" – Justyna Dobrosz-Oracz. Pierwszy raz na antenie TVP Info pojawiła się na początku lutego 2024 roku. Od tego czasu w Telewizji Polskiej prowadzi m.in. rozmowy z politykami w programie "Gość poranka", emitowanym od poniedziałku do piątku o godz. 7.15 i 8.15, a także "Pytanie dnia", "Woroniczą 17" i program o wymownym tytule – "Bez trybu", który można oglądać w TVP Info w każdą środę po godz. 20. Ten ostatni format to autorski pomysł byłej pracownicy "Wyborczej".

Czytaj też:

Polacy ocenili dziennikarzy. To jego lubią najbardziejCzytaj też:

"Dlaczego się nie ratujesz?". Dobrosz-Oracz o rozmowie z HoleckąCzytaj też:

"Ręce poszły w ruch". Niecodzienny incydent między dziennikarką TVP a senatorem PiS