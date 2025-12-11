"Ręce poszły w ruch". Niecodzienny incydent między dziennikarką TVP a senatorem PiS

– Zacznę mocnym akcentem, od skandalicznego zachowania senatora PiS Wojciecha Skurkiewicza. Coraz częściej dziennikarze doświadczają w Sejmie przemocy słownej, ale teraz można powiedzieć, że i ręce poszły w ruch – powiedziała Dobrosz-Oracz zapowiadając materiał w programie "Bez trybu".

Nietypowe zachowanie Skurkiewicza

Na nagraniu zarejestrowano rozmowę dziennikarki z senatorem Prawa i Sprawiedliwości. Dobrosz-Oracz zapytała Skurkiewicza o "prorosyjską narrację" prezydenta USA Donalda Trumpa. Nawiązała również do wypowiedzi Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej, w której stwierdził, że będzie "przy każdym stole negocjacyjnym". Odpowiadając Skurkiewicz wskazał, że dziennikarka "myli pojęcia". Czym innym bowiem mają być stosunki bilateralne z USA, a czym innym tzw. koalicja chętnych.

– Nie rozumiem, dlaczego PiS nie może Donaldowi Tuskowi wybaczyć jednego spotkania 15 lat temu, gdy nie było wojny, a teraz jak jest reset Putina z Trumpem, to mówicie "OK" – pytała dalej Dobrosz-Oracz.

W tym momencie Skurkiewicz przypomniał wypowiedź Donalda Trumpa z rozmowy z Angelą Merkel, w której stwierdził, że "jeśli gwarancje bezpieczeństwa dla Europy mają zostać zachowane, to Europa musi więcej wydawać na armię". Dziennikarka zaoponowała, że Merkel już od dawna nie rządzi w Niemczech.

twitter

– Niech pani się nie zachowuje jakby pani miała orzeszek w głowie, a nie mózg – odparł senator PiS i po chwili wyciągnął rękę w kierunku mikroportu dziennikarki przypiętego do kołnierza bluzki. – Wyłączę pani ten mikrofon — powiedział.

– Proszę nie naruszać mojej nietykalności osobistej — zareagowała Dobrosz-Oracz.

— O matko, ale pani przegina teraz — odpowiedział senator.

— Nie, to pan przegiął — stwierdziła dziennikarka i zakończyła rozmowę.

Na pożegnanie polityk rzucił w jej stronę: "No, to cześć!".

Czytaj też:

Berkowicz starł się z dziennikarzami. "Z jakiej pan jest stacji? A, oczywiście TVN24"Czytaj też:

Rzecznik PiS nagrał dziennikarkę TVN. "Złapane na gorącym uczynku"