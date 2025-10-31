Wojna na Ukrainie. Tajne spotkanie "koalicji chętnych" w Hiszpanii

Hiszpański dziennik "El Mundo" ustalił, że w najbliższy wtorek (4 listopada) w Madrycie odbędzie się "tajne i zamknięte" spotkanie krajów tzw. "koalicji chętnych", którego gospodarzem będzie hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 35 krajów. Zgromadzą się, aby omówić dalszą pomoc dla walczącej z rosyjską inwazją Ukrainy. Według gazety, wydarzenie rozpocznie się o godz. 9:00 rano i zakończy ok. godz. 15:30. Przewidziane są dwa bloki dyskusyjne na temat wsparcia dla Ukrainy.

Tajne rozmowy o Ukrainie w Hiszpanii

Spotkanie jest organizowane z zachowaniem najwyższej tajemnicy. Jego uczestników ostrzeżono, że telefony komórkowe są zabronione i będą przechowywane w specjalnie wyznaczonym miejscu. Organizatorzy nie chcą, aby szczegóły rozmów wyciekły na zewnątrz.

"Delegaci proszeni są o niepublikowanie informacji o spotkaniu na platformach publicznych ani w mediach społecznościowych" – napisano w dokumencie, który przeanalizowała hiszpańska prasa.

Według doniesień, na spotkaniu zostaną omówione sposoby zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, sposoby zaspokojenia jej pilnych potrzeb finansowych, w tym związanych z działaniami militarnymi, a także sposoby koordynowania inicjatyw mających na celu zwiększenie presji na Rosję.

Hiszpanię będzie reprezentował minister spraw zagranicznych Jose Manuel Albares.

Zełenski apeluje do "koalicji chętnych"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w ubiegłym tygodniu sojuszników Kijowa z "koalicji chętnych" do wzmocnienia ukraińskiego potencjału w zakresie broni dalekiego zasięgu, aby wywrzeć presję na Rosję i zmusić ją do negocjacji w sprawie zakończenia wojny, która rozpoczęła się w 2014 r. w Donbasie, a w lutym 2022 r. rozszerzyła się na całą Ukrainę.

