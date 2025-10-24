Starmer się sroży. Koalicja chętnych przedstawiła plan

W Londynie byli premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Danii Mette Frederiksen, premier Szwecji Ulf Kristersson, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Kolejni politycy połączyli się w formie wideokonferencji. W grupie tej był szef polskiego rządu Donald Tusk. Po naradzie brytyjski premier Keir Starmer ogłosił ramowe postanowienia zapadłe na szczycie. Dotyczą one zarówno działań na polu gospodarki, jak i dostarczania sprzętu militarnego.

Pięciopunktowy plan "koalicji chętnych"

uderzenie w rosyjski sektor gazowy i naftowy przy pomocy sankcji; odblokowanie zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy; wzmocnienie obrony powietrznej i zwiększenie wsparcia energetycznego dla Ukrainy; utrzymanie presji militarnej na Rosję poprzez dostarczanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu; kontynuacja prac nad przyszłymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Starmer: Zwiększyć presję na Putina

Szef rządu w Londynie zaznaczył, że "koalicja jest gotowa do dalszych działań, aby zwiększyć presję na Putina na polu bitwy, a także na jego gospodarkę wojenną".

– Tutaj w Wielkiej Brytanii skazaliśmy sześć osób, które dokonały aktu sabotażu na magazyn. To było miejsce, gdzie produkowano środki, które miały być przekazane Ukrainie. Nie będziemy tolerować takich wrogich działań. Bezpieczeństwo Ukrainy jest naszym bezpieczeństwem – mówił na konferencji prasowej z udziałem Zełenskiego.

Starmer wyraził ocenę, że "to co się dzieje w Doniecku będzie kształtować nadchodzącą przyszłość na wspólne lata". – Jesteśmy solidarni z Ukrainą wraz z prezydentem Trumpem, który apeluje o zaprzestanie walk – przekonywał. Szef brytyjskiego rządu powiedział, że koalicja "chce wywierać presję militarną na przywódcę Rosji Władimira Putina", aby "doprowadzić go do stołu negocjacyjnego" – Przyszłość Ukrainy to nasza przyszłość – podkreślił Starmer.

Premier Wielkiej Brytanii pochwalił prezydenta USA Donalda Trumpa za nałożenie sankcji na rosyjskie rafinerie. Podkreślił, że Wielka Brytania zrobiła tak samo, UE również. Putin nie chce zakończyć tej wojny. Atakuje infrastrukturę energetyczną w przededniu zimy, atakuje dzieci w przedszkolach – mówił Starmer.

Polityk obwieścił, że "koalicja chętnych" opracowała plan, który będzie realizowany do końca roku. Dodał, że na spotkaniu panowała "absolutna jasność", że postęp w sprawie wykorzystania zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów do wsparcia Ukrainy musi zostać szybko zrealizowany.

– Wczoraj UE zrobiła bardzo ważny krok naprzód, a na dzisiejszym popołudniowym posiedzeniu było absolutna jasność, że musimy zobaczyć, jak ten postęp przynosi owoce w krótkim czasie – powiedział Starmer.

