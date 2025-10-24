Orban chce obejść sankcje USA na Rosję. Jest komentarz Trumpa

Prezydent USA Donald Trump w środę po raz pierwszy w swojej drugiej kadencji nałożył sankcje na Rosję. Obejmują one Łukoil i Rosnieft. Amerykański przywódca usiłuje w ten sposób wywrzeć presję na Moskwę, aby zgodziła się na zawieszenie broni na Ukrainie.

Reuters odnotował, że decyzja Trumpa doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej i wywołała poruszenie na Węgrzech i Słowacji – największych nabywców rosyjskiej ropy w Unii Europejskiej, których Bruksela zwolniła wcześniej z sankcji UE.

Węgry pracują nad obejściem sankcji USA. Trump o planach Orbana

Premier Węgier Viktor Orban powiedział w piątek, że rozmawiał z węgierską spółką naftowo-gazową MOL o tym, jak obejść nowe amerykańskie sankcje wobec rosyjskich koncernów naftowych.

Cytowany przez "The Guardian" Trump, komentując plany węgierskiego premiera stwierdził, że "lubi" Orbana i dodał: "Wiem, że wiele osób się ze mną nie zgadza, ale tylko ja się liczę".

Rurociąg Przyjaźń i uzależnienie od rosyjskiej ropy

Rafinerie MOL na Węgrzech i Słowacji, o łącznej zdolności przetwórczej 14,2 mln ton ropy naftowej rocznie, są uzależnione od rosyjskiej ropy przesyłanej rurociągiem Przyjaźń (Drużba) – największym na świecie systemem rurociągów, który łączy Syberię z Europą Środkową.

Słowacka spółka zależna MOL, Slovnaft, poinformowała w czwartek, że analizuje możliwy wpływ amerykańskich sankcji na swoją działalność.

Reuters przypomina, że w zeszłym roku MOL napotkał problemy z importem paliwa, gdy Ukraina nałożyła sankcje na Łukoil. Firma zawarła umowy o przejęciu praw do wolumenów ropy naftowej na granicy białorusko-ukraińskiej, aby utrzymać dostawy.

Premier Słowacji Robert Fico ostrzegł ówczesnego premiera Ukrainy Denysa Szmyhala, że Słowacja przestanie dostarczać olej napędowy na Ukrainę, jeśli Kijów będzie nadal blokował przepływ rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.

