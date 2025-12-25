Pożar kościoła w Lublinie. "Straty są ogromne"

Treść komunikatu abpa Budzika opublikowała w Boże Narodzenie Katolicka Agencja Informacyjna.

"25 grudnia rano, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, pojawił się ogień na dachu kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. Dzięki wielogodzinnej, ofiarnej i kompetentnej pracy strażaków pożar został ugaszony, ale straty są ogromne" – czytamy.

Pożar gasiło kilkudziesięciu strażaków. Problematyczna okazała się instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu. Ogień nie przedostał się do wnętrza świątyni. Nikomu nic się nie stało.

Pożar kościoła w Lublinie

Metropolita poinformował, że w najbliższą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na odbudowę kościoła. Zwrócił się także do księży o wpłaty z własnych środków. Pieniądze można przekazywać także na konto parafii.

"W najbliższą niedzielę, 28 grudnia, zbierać będziemy ofiary do puszek na najpilniejsze prace remontowe oraz zabezpieczenie zniszczonej świątyni. Niech księża proboszczowie poproszą członków rad parafialnych o ich zebranie" – napisał metropolita.

Apel do księży o wpłaty

"Ponadto zwracam się do kapłanów z prośbą o przekazanie na konto diecezjalne wpłat również z własnych środków, jako wyraz solidarności ze wspólnotą parafialną, pozbawioną możliwości modlitwy we własnym kościele" – dodał.

"Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcam do wzięcia udziału w zbiórce przez przekazanie ofiar bezpośrednio na konto poszkodowanej parafii (PKO SA 75 1240 2382 1111 0000 3902 0620) z dopiskiem «Darowizna na odbudowę kościoła»" – podano w komunikacie.

"Niech Nowonarodzony Chrystus, Książę Pokoju, wynagrodzi każdy gest miłości i solidarności swoim błogosławieństwem" – zakończył abp Budzik.

Historia parafii

Początki parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego związane są z działalnością ks. Prałata Ignacego Żyszkiewicza (1901-1979). Pozostał on w pamięci wiernych także jako organizator pomocy dla więźniów z pobliskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

W 2014 roku, w podziemiach kościoła, utworzona została kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, pw. Św. Antoniego. Jest to wotum parafian za kanonizację św. Jana Pawła II oraz pamiątka jubileuszu 80 lecia parafii. Projekt kaplicy wykonała s. Maristella Sienicka (FSP). Adorację w kaplicy, zainicjował 27 czerwca 2014 roku abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.