Blokada Wenezueli przez USA. Celem Trumpa inne państwo?

Na rozkaz Trumpa armia amerykańska rozpoczęła polowanie na tankowce należące do wenezuelskiej "floty cieni". Spadek eksportu ropy z Wenezueli może wywołać załamanie gospodarcze na Kubie, która importuje stamtąd 40 proc. paliwa po niskich cenach.

Według "Wall Street Journal", jeden z tankowców przejętych przez USA przewoził ponad milion baryłek ropy na Kubę. Wstrzymanie lub drastyczne ograniczenie dostaw ropy z Wenezueli miałoby katastrofalne skutki dla kubańskiej gospodarki, która stoi w obliczu załamania.

Nie tylko Wenezuela. Konsekwencje decyzji Trumpa

Kuba przeżywa najgorszy i najdłuższy kryzys gospodarczy od czasu przejęcia władzy przez komunistów w 1959 r. Według hawajskiego demografa Carlosa Albizu-Camposa, od 2020 r. kraj opuściło ponad 2,7 mln ludzi, czyli jedna czwarta populacji.

Po tym, jak w końcówce lat 90. XX wieku ówczesny prezydent Wenezueli Hugo Chavez pomógł Kubie częściowo przezwyciężyć kryzys gospodarczy wywołany upadkiem ZSRR, który pozbawił Hawanę znaczącego wsparcia, Wenezuela zaczęła jej dostarczać 100 tys. baryłek taniej ropy dziennie. Od tego czasu wolumen ten spadł do 30 tys. baryłek dziennie w wyniku upadku wenezuelskiego przemysłu naftowego pod rządami Chaveza, a potem Nicolasa Maduro, którego teraz chce obalić Trump.

Kuba sama wydobywa trochę ropy naftowej, a część kupuje od Meksyku i Rosji. Jednak 40 proc. jej importu pochodzi z Wenezueli, z czego 70 proc. jest transportowane tankowcami należącymi do "floty cieni", którą USA wzięły na celownik.

Trump zapowiedział w ubiegłym tygodniu kolejne "przejęcia" tankowców i dodał, że "nie wyklucza wojny z Wenezuelą", na którą wcześniej nałożył de facto blokadę morską.

Kryzys na Kubie. Większość mieszkańców żyje w skrajnym ubóstwie

Według najnowszych badań, prawie 90 proc. Kubańczyków żyje w skrajnym ubóstwie, a 70 proc. nie ma dostępu nawet do jednego posiłku dziennie. Zdesperowani potrzebą zarobienia na życie, niektórzy Kubańczycy udali się do Rosji, aby walczyć z Ukrainą za pieniądze.

Kuba i Rosja utrzymują bliskie stosunki polityczne, gospodarcze i wojskowe wywodzące się z okresu zimnej wojny.

