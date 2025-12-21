Blokada morska Wenezueli. USA przejęły kolejny tankowiec, Trump nie wyklucza wojny

To już drugi przypadek w ciągu niecałych dwóch tygodni, kiedy siły amerykańskie podjęły takie działania, ponieważ Trump wywiera coraz większą presję na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro – podała agencja Associated Press.

Kristi Noem, sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, potwierdziła na portalu X, że straż przybrzeżna USA przy wsparciu Departamentu Wojny zatrzymała tankowiec, który ostatnio cumował w Wenezueli. Noem udostępniła pod swoim wpisem film z przeprowadzonej akcji.

"Stany Zjednoczone będą nadal ścigać nielegalny handel ropą objętą sankcjami, która jest wykorzystywana do finansowania terroryzmu narkotykowego w regionie. Znajdziemy was i powstrzymamy" – napisała.

Kolejny tankowiec przejęty przez USA

Agencja Reutera zacytowała komunikat rządu w Caracas, który nazwał przechwycenie tankowca "poważnym aktem międzynarodowego piractwa".

"Wenezuela potępia i odrzuca kradzież i uprowadzenie kolejnej prywatnej jednostki transportującej ropę, jak również siłowe zniknięcie jej załogi dokonane przez personel wojskowy Stanów Zjednoczonych Ameryki na wodach międzynarodowych" – napisano w oświadczeniu.

Władze Wenezueli zobowiązały się do podjęcia "wszelkich odpowiednich działań, w tym złożenia skargi do Rady Bezpieczeństwa ONZ, innych organizacji wielostronnych oraz rządów państw".



Brytyjska firma Vanguard zajmująca się zarządzaniem ryzykiem na morzu poinformowała, że statek to prawdopodobnie pływający pod banderą Panamy Centuries, który został przechwycony na wschód od Barbadosu na Morzu Karaibskim – podaje Reuters.

Trump: Nie wykluczam wojny z Wenezuelą

Prezydent USA Donald Trump stwierdził w tym tygodniu, że będą kolejne "przejęcia" i dodał, że "nie wyklucza wojny z Wenezuelą", na którą wcześniej nałożył de facto blokadę morską.

Zdaniem władz w Caracas, celem Waszyngtonu jest obalenie reżimu Maduro i przejęcie kontroli nad wenezuelskimi złożami ropy naftowej, największymi na świecie.

Stany Zjednoczone od kilku miesięcy prowadzą w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, które według Białego Domu wymierzone są w handlarzy narkotyków.

