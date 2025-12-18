Trump wygłosił orędzie. Zapowiedział 1776 dolarów dla każdego żołnierza

– Mamy najsilniejszą armię na świecie. Przywróciłem amerykańską siłę, zakończyłem osiem wojen w ciągu 10 miesięcy, zniszczyłem irańskie zagrożenie nuklearne i zakończyłem wojnę w Strefie Gazy, przynosząc po raz pierwszy od 3000 lat pokój na Bliskim Wschodzie, a także doprowadziłem do uwolnienia zakładników, zarówno żywych, jak i do zwrotu ciał tych, którzy zmarli – mówił Trump.

Ogłosił, że w nadchodzącym tygodniu jego administracja wypłaci prawie półtora milionom żołnierzy USA "dywidendę wojownika" w wysokości 1776 dolarów "na cześć powstania naszego narodu w 1776 roku". Jak zaznaczył, dodatkowa wypłata jest możliwa dzięki dochodom z ceł.

Orędzie Trumpa: Płace rosną, ceny spadają, inflacja się zatrzymała

Prezydent USA w swoim orędziu do narodu skupił się głównie na sprawach krajowych, podsumowując 11 miesięcy swoich rządów. Przekonywał, że amerykańskie granice są bezpieczne, płace rosną, ceny spadają, a inflacja się zatrzymała. Zapowiedział też m.in. reformy w służbie zdrowia i mieszkalnictwie.

Według Reutersa Trump, który regularnie protestuje, że nie docenia się jego osiągnięć, zaproponował niewiele nowych inicjatyw politycznych. Mało czasu poświęcił sprawom zagranicznym, tematowi, który zajmował większość jego pierwszego roku po powrocie do Białego Domu. Nie wspomniał o wojnie na Ukrainie ani o narastającym konflikcie z Wenezuelą – odnotowuje agencja.

Za problemy gospodarcze i polityczne Trump obwinił swojego poprzednika Joe Bidena, którego nazwisko wymienił 14 razy w trwającym niecałe 20 minut przemówieniu.

Prezydent USA "przedstawił swój pierwszy rok urzędowania jako historię sukcesu, mimo że Amerykanie martwią się o gospodarkę, a Republikanie stoją w obliczu trudnych wyborów uzupełniających w 2026 roku" – napisał Reuters.

Czytaj też:

Trump zatwierdził ataki Ukrainy. Skąd taka decyzja prezydenta USA?