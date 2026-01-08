Kongresmen ostrzegł ajatollaha: Trump was zabije

Wpływowy republikański senator Kongresu USA Lindsey Graham zagroził władzom w Teheranie, że jeżeli siły porządkowe będą nadal zabijać manifestantów, to prezydent Donald Trump wyda rozkaz zabicia ajatollaha Ali Chameniego – najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki.

Graham do Chameneiego: Będziecie zabijać, Trump was zabije

Graham zwrócił się na antenie Fox News "do narodu irańskiego", zapewniając "jesteśmy dziś z wami". – Wspieramy was w odzyskaniu waszego kraju z rąk ajatollaha, religijnego nazisty, który was zabija i terroryzuje świat – oznajmił.

– A do ajatollaha: Musicie zrozumieć, że jeśli będziecie dalej zabijać swoich ludzi, którzy domagają się lepszego życia, Donald J. Trump was zabije – powiedział. Stwierdził też, że "pomoc jest w drodze".

Wcześniej prezydent USA napisał na portalu Truth Social: "Jeśli Iran będzie strzelał i brutalnie zabijał pokojowych demonstrantów, co jest ich zwyczajem, Stany Zjednoczone Ameryki przyjdą im z pomocą. Jesteśmy uzbrojeni i gotowi do działania".

Pahlawi: Naród Iranu zdecydowany położyć kres reżimowi

Wszystko to koresponduje w pewien sposób z wypowiedzią jednego z czołowych przedstawicieli funkcjonującej na wygnaniu irańskiej opozycji Cyrusa Rezy Pahlawiego (syna byłego Szacha), który powiedział – także na antenie Fox News – że obecne niepokoje społeczne stanowią historyczną szansę na położenie kresu Islamskiej Republice Iranu.

– Przez wszystkie te lata nigdy nie widziałem takiej okazji, jaką widzimy dzisiaj w Iranie – ocenił zwolennik przywrócenia w Iranie monarchii. – Naród irański bardziej niż kiedykolwiek jest zdecydowany położyć kres temu reżimowi. Świat był świadkiem tego w ciągu ostatnich kilku dni. Skala demonstracji w Iranie jest bezprecedensowa – przekonywał.

Pahlawi podkreślił, że protesty rozprzestrzeniły przy udziale tradycyjnej irańskiej klasy kupieckiej. – Zaczynamy obserwować coraz więcej dezercji – powiedział Pahlawi, dodając, że "tak czy inaczej, reżim się rozpada i jest bardzo bliski upadku".

"Podglebie pod kolejne uderzenie" USA i Izraela?

Zdaniem analityka geopolityki Leszka Sykulskiego Pahlawi ma poparcie zarówno CIA, jak i Mosadu, a obecne manifestacje wpisują się w koncepcję polityczną Izraela doprowadzenia do zmiany systemu rządów w Islamskiej Republice Iranu. Chodzi o odwrócenie skutków rewolucji islamskiej z 1979 roku, kiedy władzę objęli ajatollahowie.

W jego ocenie Izrael właśnie przygotowuje się do kolejnej fazy działań zapoczątkowanych w czerwcu, kiedy przeprowadzona została operacja militarna "Wschodzący Lew". – [...] Widzimy też wzrastające napięcie wśród mniejszości kurdyjskiej w Iranie i moim zdaniem zarówno izraelskie, jak i amerykańskie służby wywiadowcze będą starały przygotować się podglebie pod kolejne uderzenie na Iran, tym razem znacznie lepsze, niż to, co widzieliśmy w czerwcu – ocenił.

