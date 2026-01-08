Protestujący przeciwko islamskiemu reżimowi zajęli dwa miasta. "Śmierć Chameneiemu!"

Kilkanaście dni po rozpoczęciu protestów w Iranie pod kontrolę demonstrantów przeszły dwa miasta — Abadan i Malekshah.

Kłopoty islamskiego reżimu

Informację podała amerykańska prawicowa stacja Fox News, powołując się na Narodową Radę Irańskiego Ruchu Oporu. – Dzisiaj w dwóch miastach na zachodzie Iranu miały miejsce poważne wydarzenia: zostały one faktycznie zajęte, a ludzie świętują to bezpośrednio na ulicach. Skandują: "Śmierć Chameneiemu!" — powiedział przedstawiciel irańskiej opozycji za granicą Ali Safavi.

Przewodnicząca Narodowej Rady Irańskiego Ruchu Oporu Marjam Radżawi na swoim koncie na wolnościowej platformie społecznościowej X wyraziła uznanie dla "odważnych mieszkańców Iranu, którzy opanowali ulice i zmusili siły reżimu do odwrotu".

Masowe protesty w Iranie

Największe w ostatnich latach demonstracje w Iranie rozpoczęły się 28 grudnia w Teheranie, gdzie zapoczątkowali je wspomniani sklepikarze i handlowcy. Do akcji szybko włączyli się studenci zarówno z uniwersytetu w stolicy, jak i w kilku innych większych miastach. Demonstracje szybko rozprzestrzeniły się na inne duże miasta i prowincje Republiki Islamskiej, obejmując już ponad 220 miejscowości w 26 z 31 irańskich prowincji.

W wielu miejscach doszło do starć protestujących z siłami bezpieczeństwa. Organizacje praw człowieka twierdzą, że zginęło co najmniej 34 demonstrantów. Amerykańskie media piszą u siebie o tym, że część manifestantów wzywa prezydenta USA Donalda Trumpa, by "nie pozwolił ich zabić".

Głównym powodem wybuchu protestów jest kryzys gospodarczy, w tym walutowy i rosnąca inflacja. Iran zanotował olbrzymi spadek wartości swej waluty – irańskiego riala, o ok. 60 procent. Kryzys gospodarczy związany ze spadkiem wartości swojej waluty jest spowodowany m.in. napięciami między Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, a także sankcjami nałożonymi na to państwo przez USA, ONZ i Unię Europejską.

