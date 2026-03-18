"Wojsko ma prawo zabić każdego". Izrael ogłasza śmierć irańskiego ministra

Dzień po zabiciu wpływowego szefa irańskiej Rady Bezpieczeństwa Alego Laridżaniego, Izrael poinformował o śmierci kolejnego wysoko postawionego urzędnika, ministra wywiadu Iranu Esmaila Chatiba.

Rząd Izraela ustami premiera Benjamin Netanjahu i ministra obrony Israela Kaca ogłosił, że "wojsko ma prawo zabić każdego wysoko postawionego irańskiego urzędnika, bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody".

Władze w Teheranie jak dotąd nie potwierdziły, że minister wywiadu nie żyje.

Izrael informuje o śmierci ministra wywiadu Iranu

Izraelska armia (IDF) w oświadczeniu dotyczącym śmierci Chatiba stwierdziła, że odegrał on "znaczącą rolę podczas niedawnych protestów w całym Iranie, zarówno w odniesieniu do aresztowań i zabijania protestujących, jak i kształtowania oceny sytuacji przez reżim".

"Oprócz działań wymierzonych w państwo Izrael, Chatib przewodził działaniom terrorystycznym Ministerstwa Wywiadu skierowanym przeciwko celom izraelskim i amerykańskim na całym świecie" – napisano.

Wcześniej Departament Stanu USA zaoferował nagrodę w wysokości 10 mln dolarów za informacje o nowym irańskim przywódcy, Modżtabie Chameneim, i innych wysoko postawionych urzędnikach, w tym Chatibie.

Najwyższy przywódca odrzucił propozycję zawieszenia broni

Chamenei miał odrzucić propozycję zawieszenia broni w wojnie z USA, przekazaną mu przez pośredników – podała we wtorek (17 marca) agencja Reutera, powołując się na irańskie źródła.

Najwyższy przywódca Iranu odpowiedział, że "nie jest to właściwy czas na pokój, dopóki Stany Zjednoczone i Izrael nie zostaną rzucone na kolana, nie zaakceptują porażki i nie wypłacą odszkodowań" – przekazał agencji wysoko postawiony urzędnik.

Modżtaba Chamenei został wybrany na najwyższego przywódcę Iranu 8 marca po tym, jak jego ojciec, ajatollah Ali Chamenei, zginął w izraelskim ataku pierwszego dnia wojny (28 lutego).

