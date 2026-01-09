Nocne ataki na Kijów i Lwów. Wcześniej USA wydały ostrzeżenia

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów i obwód lwowski. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały budynki mieszkalne i infrastruktura krytyczna. "Bezzałogowy statek powietrzny rozbił się na dziedzińcu budynku mieszkalnego. Sklep znajdujący się obok budynku został częściowo uszkodzony" – poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko za pośrednictwem komunikatora Telegram. Zginęły co najmniej cztery osoby, w tym jeden medyk. 19 osób zostało rannych. 14 z nich trafiło do szpitala. Inni zostali opatrzeni na miejscu.

Do rosyjskiego ataku doszło także we Lwowie. "Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego we Lwowie usłyszeliśmy serię eksplozji. Teraz ustalamy, co dokładnie się stało, czy były to przyloty i w jakim rejonie. Współpracujemy ze wszystkimi służbami" – przekazał mer miasta Andrij Sadowy. W ukraińskich mediach pojawiły się informacje, że w obwodzie lwowskim Rosjanie mogli wykorzystać pociski balistyczne Oresznik. Rakieta została po raz pierwszy użyta w działaniach wojennych w listopadzie 2024 r. do ataku na Dniepr.

USA ostrzegały przed atakiem Rosjan

Zmasowany atak nastąpił po ostrzeżeniach USA i zapowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "Ważne jest, aby nasi partnerzy na świecie reagowali na to znęcanie się Rosji nad ludźmi. Nie ma żadnego sensu wojskowego w takich uderzeniach w energetykę i infrastrukturę, które pozostawiają ludzi bez energii elektrycznej i ogrzewania w warunkach zimy" – przestrzegał ukraiński przywódca.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie wydała alert bezpieczeństwa o "potencjalnie znaczącym ataku powietrznym", który może zostać przeprowadzony "w każdej chwili w ciągu kilku najbliższych dni". "Ambasada, jak zawsze, zaleca amerykańskim obywatelom być przygotowanymi do natychmiastowego schronienia się w przypadku ogłoszenia alarmu lotniczego" – wskazano w komunikacie. Zaznaczono, że ostrzeżenia dotyczą wszystkich rejonów Ukrainy.

