Rosja grozi Zachodowi. Zacharowa mówi o "strzelaniu"

W paryskim spotkaniu uczestniczyło 35 państw, głównie z Europy. Przedstawiciela krajów uzgodnili rozmieszczenie wielonarodowych sił na Ukrainie i udział w monitorowaniu potencjalnego zawieszenia broni pod przywództwem Stanów Zjednoczonych.

Wielka Brytania i Francja już podpisały deklarację intencyjną z Kijowem, w której wyraziły gotowość do wysłania swoich sił w przypadku zawieszenia broni.

Zacharowa: Zachodni żołnierze będą uzasadnionym celem Rosji

W czwartek do sprawy odniosła się rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Maria Zacharowa. To pierwszy komentarz Moskwy dotyczący wtorkowych postanowień tzw. koalicji chętnych.

– Nowe militarystyczne deklaracje tzw. koalicji chętnych i "reżimu" w Kijowie sprawiają, że stają się one prawdziwą "osią wojny" – powiedziała Zacharowa. Jak zaznaczyła, zachodni żołnierze w Ukrainie będą "uzasadnionym celami bojowymi" Rosjan. – Będziemy strzelać – zapowiedziała bez ogródek przedstawicielka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.

Zacharowa podkreśliła, że "wszystkie te jednostki i obiekty będą traktowane jako uzasadnione cele bojowe dla sił zbrojnych Rosji". – Ostrzeżenia te były wielokrotnie powtarzane na najwyższym szczeblu i pozostają aktualne – dodała.

Rzecznik MSZ Rosji: Celem Zachodu jest eskalacja

Zdaniem rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, deklaracje tzw. koalicji chętnych są odległe od pokojowego planu rozwiązania konfliktu.

– Celem nie jest osiągnięcie trwałego pokoju i bezpieczeństwa, lecz dalsza militaryzacja, eskalacja i ekspansja konfliktu – powiedziała przedstawicielka resortu.

Zacharowa stwierdziła również, że członkowie koalicji chcą rozmieścić na terytorium Ukrainy wielonarodowe siły, aby pomóc Kijowowi w odbudowie armii.

Czytaj też:

"Moskwa jest gotowa". Zaskakujące słowa ZacharowejCzytaj też:

"Piractwo i bandytyzm". Rosyjskie MSZ o decyzji Trumpa