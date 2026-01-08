Przełom ws. "piekielnych" sankcji wobec Rosji? Trump dał zielone światło

Graham przekazał w oświadczeniu, że Trump dał zielone światło na dalsze procedowanie ustawy po ich spotkaniu w środę (7 stycznia).

Projekt przygotowany przez Republikanów i Demokratów zakłada nałożenie 500 proc. cła na import z krajów kupujących rosyjską ropę, gaz, uran i inne surowce, chyba że Moskwa zgodzi się na zawarcie pokoju z Ukrainą. Autorzy dokumentu twierdzą, że jest "miażdżący" dla rosyjskiej gospodarki.

"Ten projekt ustawy pozwoli prezydentowi Trumpowi ukarać kraje, które kupują tanią rosyjską ropę napędzającą machinę wojenną Putina" – napisał Graham w serwisie X, wymieniając jako potencjalne cele ustawy Chiny, Indie i Brazylię. Dodał, że spodziewa się "silnego, ponadpartyjnego głosowania", które ma się odbyć już w przyszłym tygodniu.

Trump zmienił zdanie ws. Rosji?

Projekt leży w senackiej komisji od kilku miesięcy, ponieważ nie było ostatecznej zgody Trumpa na jego procedowanie. Prezydent Wolał nałożyć cła na towary importowane z Indii, drugiego co do wielkości na świecie po Chinach nabywcy rosyjskiej ropy.

W listopadzie przedstawiciel władz USA powiedział agencji Reuters, że Trump podpisze ustawę, jeśli zostanie ona przyjęta, nalegając jednak na konkretne zapisy gwarantujące mu kontrolę nad sankcjami.

Projekt, znany również jako "piekielny", został po raz pierwszy przedstawiony w kwietniu 2025 r. przez senatorów Grahama i Richarda Blumenthala (Partia Demokratyczna).

Sankcje USA na Rosnieft i Łukoil

W październiku 2025 r. Trump nałożył sankcje na Rosnieft i Łukoil, gigantów energetycznych. Rosnieft to największy rosyjski koncern naftowy kontrolowany przez państwo (dostarcza m.in. paliwo rosyjskiej armii). Łukoil to największy prywatny koncern naftowy w Rosji. W praktyce sankcje oznaczają, że Amerykanie nie mogą robić żadnych interesów z tymi firmami.

Stany Zjednoczone zaczęły nakładać sankcje na Rosję po jej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

