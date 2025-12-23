"Musimy ją mieć". Trump wraca do przejęcia Grenlandii

Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego, a nie dla minerałów… Jeśli spojrzeć na Grenlandię wzdłuż wybrzeża, wszędzie widać rosyjskie i chińskie statki. Potrzebujemy jej dla bezpieczeństwa narodowego. Musimy ją mieć – mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami w Palm Beach na Florydzie.

Amerykański prezydent mianował w niedzielę (21 grudnia) gubernatora Luizjany Jeffa Landry'ego swoim specjalnym wysłannikiem do spraw Grenlandii, co ponownie wywołało pytania o plany Waszyngtonu wobec tej ogromnej, bogatej w minerały arktycznej wyspy.

Dania wzywa ambasadora USA

Duński minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen zapowiedział w poniedziałek (22 grudnia), że wezwie ambasadora USA do Kopenhagi. Podkreślił, że jest szczególnie poruszony słowami Landry'ego o poparciu dla planu Trumpa, jakim jest przyłączenie Grenlandii do Stanów Zjednoczonych.

– Jestem głęboko zaniepokojony powołaniem specjalnego wysłannika (USA ds. Grenlandii – red.), szczególnie jego wypowiedziami, które uważamy za całkowicie niedopuszczalne – oświadczył Rasmussen, którego cytuje Reuters.

Agencja odnotowuje, że Dania, sojusznik USA w ramach NATO, dążąc do złagodzenia napięć z administracją Trumpa, skupiła się na wzmocnieniu obronności Grenlandii, aby odpowiedzieć na krytykę Waszyngtonu dotyczącą niewystarczających nakładów na bezpieczeństwo.

Trump chce Grenlandii. Mija rok od pierwszych zapowiedzi

Strategiczne położenie między Europą a Ameryką Północną sprawia, że Grenlandia jest kluczowa dla amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Bogactwo mineralne wyspy dodatkowo zwiększa zainteresowanie ze strony USA z powodu możliwości zmniejszenia uzależnienia od eksportu z Chin – zwraca uwagę Reuters.

Grenlandia, zamieszkana przez 57 tys. ludzi, była duńską kolonią do 1953 r., ale obecnie jest autonomicznym terytorium Danii. W grudniu mija rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa na temat planów przejęcia wyspy. Prezydent USA mówił m.in., że nie wyklucza użycia w tym celu wojska.

Czytaj też:

Wywiad wojskowy Danii obnażył kłamstwo Rosji ws. Grenlandii, Putina i Trumpa