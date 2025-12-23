"Musimy ją mieć". Trump wraca do przejęcia Grenlandii
"Musimy ją mieć". Trump wraca do przejęcia Grenlandii

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump Źródło: PAP/EPA / JIM LO SCALZO
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone "muszą mieć" Grenlandię ze względu na bezpieczeństwo narodowe.

Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego, a nie dla minerałów… Jeśli spojrzeć na Grenlandię wzdłuż wybrzeża, wszędzie widać rosyjskie i chińskie statki. Potrzebujemy jej dla bezpieczeństwa narodowego. Musimy ją mieć – mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami w Palm Beach na Florydzie.

Amerykański prezydent mianował w niedzielę (21 grudnia) gubernatora Luizjany Jeffa Landry'ego swoim specjalnym wysłannikiem do spraw Grenlandii, co ponownie wywołało pytania o plany Waszyngtonu wobec tej ogromnej, bogatej w minerały arktycznej wyspy.

Dania wzywa ambasadora USA

Duński minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen zapowiedział w poniedziałek (22 grudnia), że wezwie ambasadora USA do Kopenhagi. Podkreślił, że jest szczególnie poruszony słowami Landry'ego o poparciu dla planu Trumpa, jakim jest przyłączenie Grenlandii do Stanów Zjednoczonych.

– Jestem głęboko zaniepokojony powołaniem specjalnego wysłannika (USA ds. Grenlandii – red.), szczególnie jego wypowiedziami, które uważamy za całkowicie niedopuszczalne – oświadczył Rasmussen, którego cytuje Reuters.

Agencja odnotowuje, że Dania, sojusznik USA w ramach NATO, dążąc do złagodzenia napięć z administracją Trumpa, skupiła się na wzmocnieniu obronności Grenlandii, aby odpowiedzieć na krytykę Waszyngtonu dotyczącą niewystarczających nakładów na bezpieczeństwo.

Miasteczko Aasiaat na Grenlandii

Trump chce Grenlandii. Mija rok od pierwszych zapowiedzi

Strategiczne położenie między Europą a Ameryką Północną sprawia, że Grenlandia jest kluczowa dla amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Bogactwo mineralne wyspy dodatkowo zwiększa zainteresowanie ze strony USA z powodu możliwości zmniejszenia uzależnienia od eksportu z Chin – zwraca uwagę Reuters.

Grenlandia, zamieszkana przez 57 tys. ludzi, była duńską kolonią do 1953 r., ale obecnie jest autonomicznym terytorium Danii. W grudniu mija rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa na temat planów przejęcia wyspy. Prezydent USA mówił m.in., że nie wyklucza użycia w tym celu wojska.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters
