Trump podpisał ważny dokument. Mowa o żołnierzach USA w Polsce

Prezydent Donald Trump zatwierdził ustawę regulującą wydatki obronne na rok budżetowy 2026. Podpis złożył dzień po tym, jak pakiet uzyskał poparcie Senatu większością 77 do 20 głosów, po wcześniejszym przyjęciu dokumentu przez Izbę Reprezentantów. Ceremonia odbyła się bez obecności mediów.

Przyjęta ustawa przewiduje wydatki na poziomie 901 mld dolarów, czyli o 8 mld więcej, niż pierwotnie zakładał wniosek prezydencki. W dokumencie zapisano także czteroprocentową podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy amerykańskich sił zbrojnych.

Amerykańscy żołnierze w Europie

Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia dotyczące trwałego obniżania liczby amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w Europie poniżej 76 tysięcy. Taka redukcja może mieć jedynie charakter tymczasowy i nie może przekroczyć 45 dni, chyba że sekretarz obrony oraz dowódca sił USA w Europie przedstawią Kongresowi osobne, szczegółowe uzasadnienia. Raporty te muszą wykazać, że decyzja leży w interesie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych oraz że została skonsultowana ze wszystkimi państwami NATO.

Ustawa obejmuje także osiem przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w bazach wojskowych finansowanych przez Polskę, gdzie przebywają amerykańscy żołnierze. Całkowity koszt tych inwestycji oszacowano na 504 miliony dolarów. Dotyczą one m.in. infrastruktury na poligonie w Drawsku Pomorskim, w bazie wojsk lądowych w Powidzu oraz w bazach lotniczych w Łasku i we Wrocławiu.

400 mln dolarów na pomoc dla Ukrainy

Pakiet przewiduje również 400 mln dolarów na program Ukraine Security Assistance Initiative, w ramach którego USA pokrywają koszty zakupu uzbrojenia dla Ukrainy. Kolejne 175 mln dolarów zostanie przeznaczone na Baltic Security Initiative, mającą na celu zwiększenie potencjału obronnego Litwy, Łotwy i Estonii. Dokument zawiera także postanowienia dotyczące stacjonowania wojsk amerykańskich w Korei Południowej.

