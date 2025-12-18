Nieoczekiwany skutek polityki Trumpa. Eksperci zaskoczeni

Shutdown w Stanach Zjednoczonych doprowadził do zamknięcia na 43 dni wszystkich instytucji rządowych, które nie mają znaczenia krytycznego. Sytuacja dobiegła końca dopiero 13 listopada br., gdy prezydent Donald Trump podpisał przegłosowaną ustawę, która przywróciła finansowanie.

Business Insider Polska zwraca uwagę, że skutki tego wydarzenia wciąż są odczuwalne dla amerykańskiej gospodarki, zwłaszcza jeśli chodzi o dane statystyczne.

"Biuro Statystyki Pracy (BLS) nie zebrało danych z ankiety za październik 2025 r. z powodu braku środków. BLS nie było w stanie zebrać tych danych wstecz. W przypadku kilku indeksów BLS korzysta ze źródeł danych niepochodzących z ankiet, a nie z ankiet, do obliczeń indeksów. BLS było w stanie wstecznie zebrać większość danych niepochodzących z ankiet za październik. Gromadzenie danych CPI wznowiono 14 listopada 2025 r." – przekazał organ o inflacji w listopadzie. Z tego powodu informacje są ograniczone.

Warto jednak zwrócić uwagę, że inflacja w Stanach Zjednoczonych rok do roku spadła. Ceny w listopadzie wzrosły o 2,7 proc., a miesiąc wcześniej inflacja rok do roku wynosiła 3 proc. Tymczasem ekonomiści oczekiwali wzrostu do 3,1 proc. rok do roku. Nikt nie przewidywał spadku tego wskaźnika, co – jak podkreśla Business Insider Polska – jest "sporą niespodzianką na plus".

Tyle wyniosła inflacja w Polsce

Z kolei inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,6 proc. r/r w listopadzie 2025 r. wobec 2,9 proc. r/r inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,1 proc.

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2025 r.

Eurostat podał również, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,1 proc. r/r w listopadzie 2025 r. wobec 2,1 proc. r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł -0,3 proc. Rok wcześniej HICP w strefie euro wyniósł 2,2 proc. r/r.

"W listopadzie 2025 r. największy wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,58 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,46 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,14 pkt proc.) oraz energia (-0,04 pkt proc.)" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Przełom w USA. Podpis Trumpa zakończył najdłuższy shutdown w historiiCzytaj też:

Tyle wyniosła inflacja w Polsce. Nowe dane