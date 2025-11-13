Przełom w USA. Podpis Trumpa zakończył najdłuższy shutdown w historii

Impas między prezydentem Donaldem Trumpem a Demokratami w Kongresie doprowadził do zawieszenia działalności administracji federalnej (tzw. shutdownu). Zanim do tego doszło, przywódca Stanów Zjednoczonych zagroził "nieodwracalnymi" cięciami budżetowymi i całą winę zrzucił na członków Partii Demokratycznej.

Demokraci sprzeciwili się ustawie budżetowej, ponieważ Republikanie odmówili przedłużenia świadczeń zdrowotnych dla milionów Amerykanów, które wygasają z końcem roku. Spór dotyczył 1,7 biliona dolarów potrzebnych na działalność agencji rządowych, co stanowi około jedną czwartą całkowitego budżetu rządu wynoszącego 7 bilionów dolarów.

Koniec shutdownu w USA. Jest podpis Trumpa

W niedzielę grupa siedmiorga senatorów z Partii Demokratycznej i jednego senatora niezależnego (stowarzyszonego z Demokratami) zgodziła się na kompromis w sprawie finansowania agencji rządowych do stycznia. Poniedziałkowe głosowanie zakończyło się wynikiem 60 do 40. Republikanie mają większość w Senacie, jednak niewystarczającą do przekroczenia progu potrzebnego do kontynuowania prac nad projektem ustawy budżetowej.

Do przyjęcia projektu ustawy w Izbie Reprezentantów potrzebna była zwykła większość głosów. Ostateczny wynik głosowania wyniósł 222 do 209. Do Republikanów dołączyło sześciu Demokratów. Co ciekawe, przeciwko ustawie zagłosowało dwóch Republikanów. Po głosowaniu w sali obrad rozległy się oklaski – relacjonowało CBS News. – Shutdown Demokratów nareszcie się zakończył – oświadczył przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson z Partii Republikańskiej.

W środę wieczorem, dwie godziny po przyjęciu projektu przez Izbę Reprezentantów, ustawę podpisał prezydent Donald Trump. Tym samym zakończył najdłuższy w historii USA – bo trwający 43 dni – shutdown. Oznacza to, że rząd federalny wróci do pracy w normalnym trybie.

Czytaj też:

Prezydent USA uderza w BBC. Żąda miliarda dolarów i przeprosinCzytaj też:

Tylu Polaków deportowano z USA. "Są na marginesie"