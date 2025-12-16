"Bezczelna próba ingerencji w wybory". Trump żąda gigantycznego odszkodowania

Sprawa ma związek z programem "Panorama" wyemitowanym przez BBC w październiku ubiegłego roku. Było to jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. W materiale zmontowano trzy fragmenty wystąpień Donalda Trumpa ze stycznia 2021 roku, prezentując je w sposób sugerujący, że ówczesny kandydat na prezydenta USA w jednej ciągłej wypowiedzi zachęcał swoich zwolenników do przeprowadzenia szturmu na Kapitol.

Trump pozywa brytyjskiego nadawcę. Żąda 10 miliardów dolarów odszkodowania

W listopadzie brytyjski nadawca przeprosił amerykańskiego prezydenta, jednak odrzucił jego żądanie o odszkodowanie finansowe. W związku z tym, w poniedziałek pozew w tej sprawie prawnicy amerykańskiego przywódcy złożyli w sądzie federalnym w Miami na Florydzie.

Podkreślono w nim, że BBC, pomimo przeprosin, "nie wykazała żadnej skruchy za swoje przewinienie ani nie podjęła żadnych znaczących zmian instytucjonalnych, które zapobiegłyby przyszłym nadużyciom dziennikarskim".

"Bezczelna próba ingerencji w wybory"

Donald Trump zarzucił stacji zniesławienie poprzez prezentację jego zmanipulowanej wypowiedzi. Amerykański prezydent uważa, że w związku z działaniem stacji doznał ogromnych szkód wizerunkowych i finansowych.

"Dawniej ciesząca się szacunkiem, a obecnie zhańbiona BBC zniesławiła prezydenta Trumpa, celowo, złośliwie i podstępnie przerabiając jego przemówienie w bezczelnej próbie ingerencji w wybory prezydenckie w 2024 r." – napisali prawnicy Trumpa.

W pozwie, oprócz zniesławienia, zarzucono brytyjskiemu nadawcy złamanie obowiązujących na Florydzie przepisów o nieuczciwych praktykach handlowych.

Za każdy z czynów prezydent USA domaga się od BBC po 5 miliardów dolarów.

Rzecznik brytyjskiego nadawcy w rozmowie z agencją Reutera informował wcześniej, że rzecznicy prezydenta nie nawiązywali już z nimi kolejnych kontaktów. Jednocześnie oświadczył, że stanowisko BBC pozostaje bez zmian.

