Komisja Wenecka odpowiada Trumpowi. "Z przykrością przyjęliśmy decyzję"

Prezydent Donald Trump zdecydował w środę (7 stycznia) o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z 66 organizacji międzynarodowych, ponieważ działają one "wbrew interesom narodowym" USA. Na liście znalazła się m.in. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, zwana Komisją Wenecką.

USA wycofują się z Komisji Weneckiej

Jej przewodnicząca Marta Cartabia poinformowała w wydanym oświadczeniu, że "z przykrością" przyjęła decyzję Trumpa o wszczęciu procedury wystąpienia Stanów Zjednoczonych z Komisji. Przypomniała, że USA są jej pełnoprawnym członkiem od kwietnia 2013 r., po tym jak od 1991 r. miały status obserwatora, i przez ten czas przyczyniły się do promowania "demokracji przez prawo" w Europie.

"Komisja Wenecka wsparła wiele krajów w przyjmowaniu zmian konstytucyjnych i ustawodawczych mających na celu ochronę wartości demokracji, praw człowieka i praworządności, przy pełnym poszanowaniu zasad suwerenności narodowej i pluralizmu konstytucyjnego" – napisała Cartabia, w latach 2021-2022 minister sprawiedliwości Włoch.

Podkreśliła, że utrata Stanów Zjednoczonych pozbawiłaby Komisję cennej perspektywy i doświadczenia. Jak dodała, Komisja pozostaje otwarta na wznowienie współpracy z USA w celu "wspierania wspólnych wartości demokracji, praw człowieka i praworządności".

Biały Dom o decyzji Trumpa

Wcześniej Biały Dom poinformował, że organizacje, z udziału w których Ameryka rezygnuje, promują "radykalną politykę klimatyczną, globalne zarządzanie i programy ideologiczne, które są sprzeczne z suwerennością i siłą gospodarczą USA".

W oświadczeniu dodano, że decyzja Trumpa "zakończy finansowanie i zaangażowanie amerykańskich podatników w podmioty, które promują globalistyczne programy kosztem priorytetów USA lub zajmują się ważnymi kwestiami w sposób nieefektywny lub nieskuteczny, przez co pieniądze amerykańskich podatników najlepiej przeznaczyć na inne cele".