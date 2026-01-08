Trump wycofuje USA z kilkudziesięciu organizacji międzynarodowych

31 z nich to agencje ONZ, zaś 35 to inne organizacje, komisje i inicjatywy. Memorandum w tej sprawie Trump podpisał w środę (7 stycznia).

Wśród podmiotów, z których wycofują się USA, są m.in. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu; UN Women, agencja ONZ działająca na rzecz równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet; czy Fundusz Ludnościowy (UNFPA), agencja ONZ ds. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Na liście znalazły się również takie podmioty jak Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Międzynarodowe Forum Energetyczne, Rejestr Broni Konwencjonalnej ONZ i Komisja Budowania Pokoju ONZ.

USA wycofują się z 66 organizacji międzynarodowych. Decyzja Trumpa

Biały Dom poinformował, że organizacje, z udziału w których Ameryka rezygnuje, promują "radykalną politykę klimatyczną, globalne zarządzanie i programy ideologiczne, które są sprzeczne z suwerennością i siłą gospodarczą USA".

W oświadczeniu dodano, że decyzja Trumpa "zakończy finansowanie i zaangażowanie amerykańskich podatników w podmioty, które promują globalistyczne programy kosztem priorytetów USA lub zajmują się ważnymi kwestiami w sposób nieefektywny lub nieskuteczny, przez co pieniądze amerykańskich podatników najlepiej przeznaczyć na inne cele".

Reuters zwraca uwagę, że posunięcie prezydenta USA odzwierciedla jego długotrwałą nieufność wobec instytucji wielostronnych, zwłaszcza Organizacji Narodów Zjednoczonych. Już na początku drugiej kadencji Trump zdecydował o wyjściu m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i UNESCO, wycofał wsparcie finansowe dla agencji pomocowej ONZ w Strefie Gazy (UNRWA) i zakończył udział USA w klimatycznym porozumieniu z Paryża.