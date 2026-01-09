Amerykorealizm – towar rzadki
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Flaga USA, zdjęcie ilustracyjne
Flaga USA, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Jonathan Simcoe
NA PIERWSZY OGIEŃ "Biedny Meksyk – Pan Bóg tak daleko, Stany Zjednoczone tak blisko" – napisał kiedyś meksykański pisarz Carlos Fuentes.

Przez lata oglądane przez Polaków w zagranicznych filmach lub w książkach literatury liberoamerykańskiej narzekania na bezwzględność jankesów były w Polsce zazwyczaj przyjmowane wzruszeniem ramion. To naturalne, bo cierpieliśmy ucisk Moskwy, a Ameryka jawiła się nam jako naturalny sojusznik.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

