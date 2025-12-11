Proces zabójcy Kirka. "Przepływ informacji całkowicie zablokowany"

Prokuratura postawiła siedem zarzutów podejrzanemu o zabójstwo Charliego Kirka Tylerowi Robinsonowi, w tym zabójstwa z premedytacją. Będzie wnioskować o karę śmierci.

Do tej pory Robinson zeznawał w sądzie w formie nagrań wideo lub audio z aresztu. W czwartek po raz pierwszy od momentu aresztowania trzy miesiące temu, zostanie przewieziony przed sąd. Jak pisze Fox News, w tle procesu są jednak rosnące obawy części mediów i wdowy po Kirku dotyczących tajemnicy otaczającej całe postępowanie.

Proces Tylera Robinsona. "Przepływ informacji całkowicie zablokowany"

Dotychczas rozprawy nie są dostępne dla prasy, co skłoniło koalicję organizacji medialnych, w tym Fox News, do żądania większej transparentności. Koalicja zażądała, aby prokuratorzy i obrońcy byli zobowiązani do wcześniejszego powiadomienia o zamiarze zapieczętowania akt lub ograniczenia dostępu publicznego, tak aby możliwe było zakwestionowanie tych ograniczeń przed ich wejściem w życie.

Adwokat z Kalifornii, Roger Bonakdar, powiedział, że nagła zmiana w zakresie przejrzystości postępowania jest aż nadto widoczna. – To dość dziwne, że przepływ informacji działał przez chwilę na pełnych obrotach, a teraz jest całkowicie zablokowany. To naprawdę nie pasuje do tego, jak zazwyczaj wygląda przebieg spraw – podkreślił.

Prawnik zwrócił uwagę, że władze były wyjątkowo szczere na wczesnym etapie śledztwa i ujawniały szczegóły, które prokuratorzy zazwyczaj przemilczają, ale informacje szybko przestały napływać.

Kim był Charlie Kirk

Charlie Kirk był konserwatywnym komentatorem polityczno-społecznym i założycielem organizacji Turning Point USA. Kirk, który był doskonałym polemistą, słynął z tego, że spokojnie i rzeczowo rozmawiającym ze swoimi oponentami na argumenty, co dodatkowo potęgowało frustrację części jego oponentów. Był obiektem nieustannej nagonki ze strony działaczy lewicowych, którzy niekoniecznie byli w stanie zetrzeć się z przeciwnymi poglądami na argumenty. Nienawiść do konserwatywnego aktywisty brała się również z jego wsparcia kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa. Kirk został zastrzelony na kampusie uniwersytetu w Utah.

