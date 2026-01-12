Ważna konferencja przeciwko rewolucji w szkolnictwie. Ziemkiewicz także alarmuje

W miniony weekend odbyło się OGÓLNOPOLSKIE FORUM OŚWIATOWE "W trosce o przyszłość polskiej szkoły" zorganizowane przez Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS) i Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób. Transmisja jest dostępna na kanałach społecznościowych Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Do pobrania także dokument zawierający wyrażone stanowisko.

Ogólnopolskie Forum Oświatowe: Alarm w sprawie edukacji

We fragmencie stanowiska organizacji czytamy: "Obecna polityka oświatowa państwa, prowadzona bez rzeczywistego dialogu społecznego, wbrew doświadczeniu nauczycieli i ekspertów, pozbawiona rzetelnych badań i analiz skutków, zmierza ku destabilizacji systemu edukacji, degradacji zawodu nauczyciela i systemowemu obniżeniu jakości kształcenia i wychowania.

"Szczególny niepokój budzi projektowana formuła podstaw programowych, sposób wdrażania edukacji włączającej oraz ideologizacja treści nauczania. Uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Oświatowego, reprezentujący nauczycieli, dyrektorów szkół, ekspertów, rodziców, samorządowców, środowiska akademickie, związki zawodowe oraz organizacje społeczne, wyrażają jednoznaczny sprzeciw wobec obecnego kierunku zmian w polskiej oświacie i domagają się ich zatrzymania. Apelujemy do wszystkich sił politycznych w Polsce o zaangażowanie w ochronę polskiej szkoły i zapobieżenie jej upadkowi".

Trzy zasady antypedagogiki. Ziemkiewicz: Ratujmy się!

Na spotkaniu obecny był m.in. Rafał Ziemkiewicz. Publicysta "Do Rzeczy" nagrał na ten temat materiał, w którym zwrócił uwagę, że minister Barbara Nowacka realizuje w istocie program przed którym ostrzegali m.in. Jonathan Haidt i Greg Lukianoff w książce "Rozpieszczony umysł". Autorzy sformułowali w niej trzy zasady antypedagogiki, które ich zdaniem zniszczyły całe pokolenie USA i Zachodu. (początek od ok. 10 minuty).

Publicysta ostrzegł, że forsowane zmiany zmierzają w kierunku odejścia od intelektualnych funkcji kształcenia i wszechstronnego edukowania dziecka na rzecz tworzenia "nowego człowieka" empatyczno-emocjonalnego, który ma przyjąć postawę zgodną z wyznaczonymi odgórnie celami i stać się posłusznym wykonawcą poleceń władzy. Przypomina to też w pewnej mierze tresowanie psów Pawłowa.

Trzy wspominane zasady można opisać jako:

1. Wychowanie bezstresowe (żadnego dyskomfortu)

2. Nie myśl, podążaj za emocjami

3. Jesteś super, zło jest w innych (stara zasada wszelkich totalitaryzmów).

