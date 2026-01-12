Tusk skomentował ruch Ziobry. "Logiczny wybór"

"Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym" – przekazał w poniedziałek za pośrednictwem platformy X mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości.

Jak dodał, decyzja węgierskiego rządu została podjęta na mocy ustawy o prawie do azylu z 2007 r. "w związku z działaniami prokuratury i służb podległych rządowi RP, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych (np. unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego)".

Prokuratura chce postawić politykowi PiS 26 zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

"Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska" – oświadczył Ziobro w komunikacie, który zamieścił w mediach społecznościowych. Poinformował w nim również o wystąpieniu z wnioskiem o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony, Patrycji Koteckiej.

Tusk reaguje na azyl dla Ziobry

Do decyzji o przyznaniu byłemu ministrowi sprawiedliwości ochrony międzynarodowej i azylu politycznego na Węgrzech odniósł się szef polskiego rządu Donald Tusk. Premier opublikował na platformie X wpis w języku angielskim.

"Były minister sprawiedliwości (!), pan Ziobro, który był mózgiem systemu korupcji politycznej, zwrócił się do rządu Viktora Orbana o azyl polityczny. Logiczny wybór" – napisał.

