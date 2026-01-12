Tyle Mentzen zarobił na wywiadach z Nawrockim i Trzaskowskim

W rozmowie z Żurnalistą, która ukazała się na YouTubie w minioną niedzielę, Sławomir Mentzen wrócił wspomnieniami do kampanii prezydenckiej. – Był to największy projekt, jaki przeprowadziłem w życiu, niezwykle kosztowny i obciążający właściwie pod każdym względem – powiedział.

– Ta kampania kosztowała mnie dosłownie rok życia. (...) Zrobiłem 350 wieców, odwiedziłem wszystkie powiaty w Polsce. Do tego konwencje i różne inne aktywności. To był rok ciężkiej pracy – opowiadał polityk Konfederacji. – Mój organizm po prostu wysiadał – przyznał.

Wywiady z Nawrockim i Trzaskowskim. Mentzen zdradził, ile zarobił

Po pierwszej turze wyborów prezydenckich Sławomir Mentzen złożył Rafałowi Trzaskowskiemu oraz Karolowi Nawrockiemu propozycję spotkania i wywiadu na jego kanale w serwisie YouTube. Współprzewodniczący Konfederacji poprosił obu kandydatów o podpisanie ośmiopunktowej deklaracji dotyczącej m.in. podatków, wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę oraz relacji Polski z Unią Europejską.

Nawrocki zdecydował się podpisać deklarację zawierającą postulaty ważne dla wyborców Mentzena. Zapewnił m.in., że jeśli zostanie prezydentem, nie podpisze ustawy, która podnosiłaby istniejące podatki czy składki, a także nie ratyfikuje żadnych unijnych traktatów, które osłabiałyby Polskę.

Natomiast Trzaskowski przyznał, że w dużej mierze zgadza się z politykiem Konfederacji, jeżeli chodzi o kwestie podatków czy obrony złotówki. Nie brakowało jednak rozbieżności. Ostatecznie prezydent Warszawy nie podpisał się pod deklaracją.

– Czytałem taką dobrą analizę, że dwa wywiady – z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim – zarobiły około 173 tys. zł – powiedział Żurnalista. – 350 tys. zł – poprawił go Mentzen.

Rozmowy Mentzena zarówno z Nawrockim, jak i z Trzaskowskim uzyskały po 5 mln wyświetleń. Kanał polityka Konfederacji na YouTubie subskrybuje 1,09 mln użytkowników.

