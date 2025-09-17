Cejrowski: Po śmierci Kirka Ameryka się budzi. Lisicki: Lewica w amoku

Konserwatywny komentator i założyciel organizacji Turning Point USA Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah. Został śmiertelnie postrzelony w szyję. Według relacji miejscowych władz, napastnik oddał strzał z dachu pobliskiego budynku. Do tragicznego zdarzenia doszło około 20 minut po rozpoczęciu spotkania w ramach trasy American Comeback Tour. Drastyczne nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują moment, w którym Kirk nagle osuwa się z krzesła po oddanym strzale. W tłumie wybuchła panika. Ochrona natychmiast ewakuowała uczestników wydarzenia oraz wyprowadziła Kirka, który trafił do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.

22-letni Tyler Robinson został aresztowany wkrótce po zamachu. Prezydent Donald Trump zdradził, że zatrzymanie było możliwe dzięki informacji od duchownego, który znał rodzinę sprawcy. „New York Times” podał, że po zamachu Robinson napisał na platformie Discord, że to on go przeprowadził. Republikański gubernator stanu Utah potwierdził te doniesienia. Jak dodał, Robinson był przesiąknięty lewicową ideologią. Sprawcy grozi kara śmierci.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiają o zabójstwie Charliego Kirka oraz reakcji amerykańskiej lewicy. – Charlie Kirk opowiadał przez całe życie, że nie chce iść na żadne urzędowe stanowisko, ale jak powiedział, gdyby już jednak był, to skupiłby się na odbudowaniu amerykańskiej rodziny. To pokazuje, jakie to było środowisko. Ten cichy komentator był słuchany w takich miejscach, w których by się pan nie spodziewał – mówił Wojciech Cejrowskiego.

– Mnie uderzyły dwie rzeczy. Po pierwsze, jak bardzo mocno religijny był przekaz zamordowanego Kirka. Po drugie, wszedł na pole zarezerwowane dla lewicy – na uniwersytety, do młodych ludzi, klasy średniej. Wydawało się, że to ludzie zarezerwowani dla lewicy – dodawał Paweł Lisicki.