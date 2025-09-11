Charlie Kirk nie żyje. Podejrzany o zabójstwo zwolniony z aresztu

Konserwatywny komentator i założyciel organizacji Turning Point USA Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah. Został śmiertelnie postrzelony w szyję. Według relacji miejscowych władz, napastnik oddał strzał z dachu pobliskiego budynku.

Do tragicznego zdarzenia doszło około 20 minut po rozpoczęciu spotkania w ramach trasy American Comeback Tour. Drastyczne nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują moment, w którym Kirk nagle osuwa się z krzesła po oddanym strzale. W tłumie wybuchła panika. Ochrona natychmiast ewakuowała uczestników wydarzenia oraz wyprowadziła Kirka, który trafił do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.

Zabójstwo Charliego Kirka. Nagły zwrot ws. sprawcy

Dyrektor FBI Kash Patel przekazał, że sprawca ataku na Charliego Kirka został zatrzymany. Kilka godzin później, w kolejnym wpisie w mediach społecznościowych, niespodziewanie poinformował o zwolnieniu podejrzanego z aresztu po przesłuchaniu. "Nasze śledztwo jest kontynuowane i będziemy nadal publikować informacje w trosce o transparentność" – czytamy.

Do zamachu na Kirka odniósł się prezydent USA Donald Trump. "Wielki, a wręcz legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca dla młodzieży w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie. Był kochany i podziwiany przez wszystkich, zwłaszcza przeze mnie, a teraz, gdy już go nie ma z nami, Melania i ja składamy kondolencje jego pięknej żonie Erice i rodzinie. Charlie, kochamy cię!" – napisał na platformie Truth Social. Przywódca Stanów Zjednoczonych zarządził opuszczenie flag do połowy masztu do niedzielnego wieczoru, w hołdzie zmarłemu.

Kim był Charlie Kirk?

Charlie Kirk miał 31 lat. W 2012 r. założył Turning Point USA (Punkt Zwrotny USA), organizację mającą na celu promowanie konserwatywnych wartości wśród młodych ludzi.

Był znany z otwartych spotkań ze studentami, podczas których często podejmował konfrontacje z przeciwnikami politycznymi. Krytykował ruch Black Lives Matter, ostrzegał przed "ideologią woke" i sprzeciwiał się polityce klimatycznej. W swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślał znaczenie wolnego rynku, ograniczonej roli rządu i odpowiedzialności fiskalnej.

Blisko współpracował z Donaldem Trumpem, był wręcz określany jego przyjacielem. Konto Kirka na platformie X obserwowało 5,3 mln użytkowników.