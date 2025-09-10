Zamach na przyjaciela Donalda Trumpa. Charlie Kirk postrzelony na uniwersytecie

Konserwatywny komentator i założyciel organizacji Turning Point USA został postrzelony w szyję przez napastnika, który – jak podają władze – oddał strzał z pobliskiego budynku.

Influencer jest w stanie krytycznym

Jak przekazują amerykańskie media, m.in. Fox News, do incydentu doszło około 20 minut po rozpoczęciu spotkania w ramach trasy American Comeback Tour. Nagrania z miejsca pokazują moment, w którym Kirk nagle osuwa się z krzesła po oddanym strzale. W tłumie wybuchła panika, a ochrona natychmiast ewakuowała uczestników oraz wyprowadziła Kirka z miejsca zdarzenia.

Według rzeczniczki uczelni Ellen Treanor, sprawca nie był studentem UVU. Został zatrzymany przez policję. Amerykańskie media donoszą, że Kirk trafił do szpitala w stanie krytycznym. Wciąż nie ma oficjalnego komunikatu o jego obecnym stanie, choć świadkowie podają, że został trafiony w szyję.

Na wieści z Utah zareagowali czołowi politycy Partii Republikańskiej. Wiceprezydent USA J.D. Vance wezwał do modlitwy za Kirka, określając go jako "młodego ojca i dobrego człowieka". Sam prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w serwisie Truth Social napisał: "Musimy wszyscy modlić się za Charliego Kirka. To wspaniały człowiek od początku do końca. Niech Bóg go błogosławi".

Kim jest Charlie Kirk?

Charlie Kirk miał 31 lat i był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej prawicy młodzieżowej. W 2012 roku założył Turning Point USA, organizację mającą na celu promowanie konserwatywnych wartości wśród młodych ludzi. Pod jego przewodnictwem TPUSA stała się jednym z największych ruchów konserwatywnych w USA, prowadząc kampusy uniwersyteckie, organizując konferencje i aktywnie uczestnicząc w debacie publicznej.

Był znany z otwartych spotkań ze studentami, podczas których często podejmował konfrontacje z przeciwnikami politycznymi. Krytykował ruch Black Lives Matter, ostrzegał przed "ideologią woke" i sprzeciwiał się polityce klimatycznej, zarzucając jej elementy propagandy. W swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślał znaczenie wolnego rynku, ograniczonej roli rządu i odpowiedzialności fiskalnej. Kirk wielokrotnie stawał się bohaterem kontrowersji. W 2024 roku szerokim echem odbiły się jego wypowiedzi o kobietach w Partii Republikańskiej, które – jak twierdził – miały potajemnie głosować na kandydatów Demokratów, podważając autorytet swoich mężów.

Blisko współpracował z Donaldem Trumpem i jego otoczeniem. Był nie tylko orędownikiem jego polityki, lecz także uczestniczył w rozmowach dotyczących lojalności kandydatów do przyszłej administracji.

