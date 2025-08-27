Trump na wojnie z gender. Możliwa utrata pieniędzy

Stany i terytoria łącznie otrzymują rocznie ponad 81,3 mln dolarów z Programu edukacyjnego dotyczącego odpowiedzialności osobistej (PREP), przy czym większość z nich otrzymuje kilka milionów dolarów, a inne kilkaset tysięcy dolarów.

Gender w programach nauczania

W pismach tych przytoczono liczne przykłady ideologii gender zawartej w programach nauczania kilku stanów kierowanych przez Demokratów i Republikanów.

Na przykład w piśmie do stanu Vermont przytoczono materiały programowe, które definiują płeć jako "ideały kultury lub społeczeństwa dotyczące odpowiedniego sposobu ubierania się, zachowania, myślenia i odczuwania przez mężczyzn i kobiety". Tożsamość płciową określa się w nich jako "wewnętrzne rozumienie przez ludzi, z jaką płcią się utożsamiają", którą może być mężczyzna, kobieta lub "coś, co nie pasuje do tych etykiet".

W piśmie do stanu Waszyngton wskazano na materiały kursowe, które mówią, że "tożsamość płciowa" dziecka może różnić się od "płci przypisanej mu przy urodzeniu". Twierdzi się w nich, że dzieci zaczynają wyrażać aspekty swojej tożsamości płciowej "w wieku od 18 miesięcy do 2–3 lat" i "mają jasne poczucie swojej tożsamości płciowej w wieku 4 lub 5 lat".

Wiele przykładów przytoczonych w pismach jest takich samych w kilkudziesięciu stanach, ponieważ kilka stanów korzysta z tych samych materiałów szkoleniowych.

W pismach HHS przyznaje, że programy te zostały wcześniej zatwierdzone przez administrację prezydenta Joe Bidena, która, jak twierdzi, "popełniła błąd, zezwalając na wykorzystanie dotacji PREP do nauczania ideologii gender". Stwierdzono, że materiały te są obecnie "niezgodne" z przepisami HHS.

Zalecenia administracji Trumpa dla urzędników

HHS poleciło urzędnikom w każdym stanie, który otrzymał pismo, zmodyfikowanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych do poniedziałku 27 października, aby departament mógł je zweryfikować.

"Nadchodzi czas rozliczeń" – powiedział pełniący obowiązki zastępcy sekretarza HHS Andrew Gradison w oświadczeniu z 26 sierpnia.

"Fundusze federalne nie będą wykorzystywane do zatruwania umysłów następnego pokolenia ani do promowania niebezpiecznych programów ideologicznych" – powiedział. "Administracja Trumpa dopilnuje, aby PREP odzwierciedlał intencje Kongresu, a nie priorytety lewicy".

Ostrzeżenia pojawiły się zaledwie pięć dni po tym, jak HHS wstrzymało wypłatę 12 milionów dolarów z funduszu PREP dla Kalifornii za brak powstrzymania promowania ideologii gender w programie nauczania. W czerwcu HHS ostrzegło stan, że straci fundusze, jeśli urzędnicy odmówią wprowadzenia niezbędnych zmian.

Administracja Trumpa definiuje ideologię gender jako system przekonań, który "zastępuje biologiczną kategorię płci ciągle zmieniającą się koncepcją samooceny tożsamości płciowej". Jak zaznaczono, ideologia gender pozwala na "fałszywe twierdzenie, że mężczyźni mogą identyfikować się jako kobiety i tym samym stać się kobietami i vice versa". Obejmuje ona "koncepcję, że istnieje szerokie spektrum płci, które są niezależne od płci biologicznej".

Czytaj też:

Genderowi radykałowie w szatach biskupów. Kogo wychowają niemieckie szkoły katolickieCzytaj też:

USA: Decyzje Donalda Trumpa ws. LGBT i gender są nierespektowane?