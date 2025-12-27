Gadowski: Diabelska alternatywa Polski – nazizm Ukrainy albo imperializm Putina

Tkwimy w diabelskim uścisku, w diabelskiej alternatywie, która rozciąga się od brunatnego nazizmu Ukrainy do krwawego Związku Sowieckiego. Z jednej strony krwawa historia naznaczona Katyniem, Miednoje, Charkowem i zdarzeniami, które wywołane zostały przez Związek Sowiecki. Wcześniej przeszłość powstańcza narodowa, w której element rosyjski był elementem wrogim, gniotącym, zaborczym, a z drugiej strony coś, co zostało wzbudzone przez politykę Austro-Węgier, czyli ogromny antagonizm polsko-ukraiński.