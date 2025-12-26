W Izraelu przybywa chrześcijan

Według danych opublikowanych przez Centralne Biuro Statystyczne Izraela w przeddzień Bożego Narodzenia, chrześcijanie w tym kraju stanowią około 185 tysięcy, czyli niecałe 2 procent wszystkich mieszkańców kraju. To oznacza nieznaczny wzrost.

Prawie 80 proc. chrześcijan w Izraelu to Arabowie, stanowiący 6,8 proc. całej arabskiej populacji kraju. Większość arabskich chrześcijan mieszka w Dystrykcie Północnym (68,3 proc.) i Dystrykcie Hajfy (14,7 proc.). Chrześcijanie niebędący Arabami są bardziej skoncentrowani w dystryktach Tel Awiwu i Centralnym (42 proc.), a 34 proc. z nich mieszka w regionach Północnym i Hajfy.

Zgodnie z najnowszymi statystykami, w Izraelu mieszka dokładnie 184 200 chrześcijan. Miasta o największej populacji arabskich chrześcijan to Nazaret (18 900), Hajfa (18 800), Jerozolima (13 400) oraz Nof HaGalil (10 800). W 2024 r. chrześcijanki urodziły 2134 dzieci, z czego około 73 proc. (1568 dzieci) przyszło na świat w rodzinach arabskich chrześcijan.

Wskaźnik dzietności chrześcijanek w 2024 r. wyniósł 1,61 dziecka na kobietę, przy czym u arabskich chrześcijanek był on nieco niższy i wyniósł 1,48. Chrześcijanie stanowią 1,9 proc. ludności Izraela, a według izraelskiego Centralnego Biura Statystycznego w latach 2023–2024 ich liczba wzrosła o 0,7 proc.

Prezydent Izraela z szacunkiem o chrześcijanach

W środę, w Wigilię Bożego Narodzenia, prezydent Izraela Jicchak Herzog wraz z małżonką Michal Herzog odwiedzili siostry franciszkanki w klasztorze św. Antoniego w Jerozolimie. „Modliliśmy się wspólnie o pokój i braterstwo oraz byliśmy zjednoczeni przeciwko wszelkim formom nienawiści i ekstremizmu” – napisał prezydent Herzog na portalu X po wizycie.

„Jestem głęboko dumny z izraelskich społeczności chrześcijańskich, które są integralną częścią naszego narodu. Państwo Izrael będzie nadal chronić wolność wyznania ludzi wszystkich wyznań i społeczności” – dodał.

