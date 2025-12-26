Próba zamachu w Kijowie. "Wyciągnął pistolet"

„Jednostki kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa zapobiegły zabójstwu na zlecenie oficera Wywiadu Obronnego Ukrainy” – poinformowano.

W wyniku wieloetapowej operacji specjalnej w Kijowie zdemaskowano agenta FSB, który próbował zabić ukraińskiego żołnierza w centrum miasta.

Podejrzany został zatrzymany na gorącym uczynku w jednym z kijowskich lokali, gdy wyciągnął pistolet i wycelował nim w funkcjonariusza w centrum miasta.

Śledztwo w sprawie próby zamachu

Śledztwo ustaliło, że zamachu miał dokonać 28-letni obywatel jednego z krajów Azji Środkowej. Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, został on zwerbowany za granicą, szukając szybkiego zarobku za pośrednictwem kanałów Telegram. Podając się za turystę, udał się następnie na Ukrainę i początkowo przebywał w mieście Pierwomajsk w obwodzie mikołajowskim, gdzie zakupił kilka telefonów komórkowych i kart SIM, regularnie je wymieniając, aby móc komunikować się ze swoim przełożonym.

Później udał się do Kijowa, gdzie otrzymał zdjęcia celu, przybliżone lokalizacje oraz współrzędne skrytki, z której – według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy – wydobył pistolet i amunicję. Podobno obiecano mu 50 tys. dolarów i „legalizację” w jednym z krajów UE za dokonanie zabójstwa.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze zabezpieczyli broń palną z amunicją oraz telefon komórkowy zawierający dowody kontaktów z FSB.

Śledczy postawili mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa z premedytacją, pomocy państwu-agresorowi oraz nielegalnego posługiwania się bronią. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie i konfiskata mienia.

