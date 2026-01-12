Koniec z emeryturą? Odważna wizja Muska

– Oszczędzanie na emeryturę jest podstawą finansów osobistych od ponad wieku. Wkrótce może stać się bezcelowe – tak stwierdził Elon Musk

– Moja dodatkowa rada brzmi: nie martwcie się odkładaniem pieniędzy na emeryturę za 10 czy 20 lat – powiedział prezes Tesli i SpaceX w najnowszym odcinku podcastu "Moonshots with Peter Diamandis". – To nie będzie miało znaczenia – stwierdził miliarder.

– Jeśli cokolwiek z tego, co powiedzieliśmy, okaże się prawdą, oszczędzanie na emeryturę będzie nieistotne – dodał Musk.

Według przedsiębiorcy powodem zmiany będzie gwałtowny postęp w trzech kluczowych sektorach: sztucznej inteligencji, energetyce oraz robotyce. Elon Musk przekonuje, że synergia tych dziedzin doprowadzi do skokowego wzrostu produktywności, kreując świat "dostatku zasobów".

W przewidywaniach miliardera, tradycyjny dochód podstawowy zostanie zastąpiony przez "powszechny wysoki dochód", a dobra i usługi staną się niemal darmowe. Elon Musk uważa, że w tym scenariuszu "każdy może mieć wszystko, czego pragnie". Chodzi m.in. o bezpłatny dostęp do edukacji oraz opiekę zdrowotną na poziomie "wyższym niż cokolwiek dostępnego dzisiaj".

Nierealne wizje Muska?

"Pomimo jego dotychczasowych osiągnięć, najnowsza prognoza Muska kłóci się z rzeczywistością, z którą zmaga się wielu Amerykanów. Lata uporczywej inflacji, wysokich stóp procentowych i anemicznego wzrostu płac doprowadziły do kryzysu dostępności środków do życia" – tak słowa wynalazcy komentuje "Business Insider".

"Miliony ludzi czują się pozbawione możliwości zdobycia dyplomu ukończenia studiów wyższych, dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, posiadania domu czy posiadania dzieci. Komfortowa emerytura również wydaje się nieosiągalna, a badania pokazują, że większość Amerykanów nie oszczędza wystarczająco dużo" – wskazuje "BI".

