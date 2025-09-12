Ohydne nagranie działacza Lewicy Czerniejewskiego. Radość z zabójstwa Kirka

"Można się nie zgadzać ale wyśmiewanie śmierci drugiej osoby w przypadku zabójstwa ze względu na poglądy jest po prostu ohydne. Piotr Czerniejewski – wiceprzewodniczący rady miasta Konina z ramienia Lewicy, wrzucił na TikToka filmik, w którym cieszy się z śmierci Charliego Kirka" – poinformował działacz Konfederacji z okręgu konińskiego Karol Kołodziejczak.

Na prymitywnym podanym dalej nagraniu widzimy cieszącego się działacza Lewicy imitującego śpiewanie piosenki.

Na profilu Czerniejewskiego na X czytamy, że jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Konina i członkiem Zarządu Krajowego Lewicy.

Domniemany zabójca Charliego Kirka zatrzymany

Prezydent Trump poinformował w piątek o schwytaniu domniemanego sprawcy zamachu na Charliego Kirka.

– Myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, mamy go. Jest zatrzymany, wszyscy wykonali świetną robotę, od lokalnej policji po gubernatora – powiedział Donald Trump. Jak dodał, podejrzanego udało się schwytać dzięki osobie z jej bardzo bliskiego otoczenia. – To był duchowny, który poszedł z tym do przyjaciela, który był związany z organami ścigania (...). Potem włączył się w to ojciec sprawcy, który mu powiedział: "musisz się poddać" – relacjonował.

Z przekazanych przez prezydenta USA informacji wynika, że osoba zatrzymana ma ok. 28-29 lat.

Wyraził też przekonanie, że w tej sprawie potrzebny jest szybki proces i taki sam wyrok. – Jeśli jest winny, będziemy musieli zajmować się nim, karmić go przez jakieś 50 lat. W Utah obowiązuje kara śmierci, gubernator mocno się ku niej skłania. I bardzo dobrze – podsumował Trump.

