Karol III przed swoim orędziem poprowadził rodzinę królewską do kościoła

Król Karol i królowa Kamila, a także książę i księżna Walii, William i Kate, wraz z dziećmi: księciem George’em, księciem Louisem i księżniczką Charlotte oraz dalszą rodziną, przeszli pieszo do kościoła św. Marii Magdaleny znajdującego się na prywatnej posiadłości króla Sandringham Estate, w hrabstwie Norfolk. Miejsce to znajduje się około 160 kilometrów na północ od Londynu.

Karol III nagrał swe tegoroczne orędzie w stołecznym Opactwie Westminsterskim, którego świątynia znana jest z wystawnych koronacji i królewskich ślubów, odbywających się tam od ponad 1000 lat. Opactwo jest również celem dorocznej pielgrzymki do grobu św. Edward Wyznawca, który znajduje się w pobliżu głównego ołtarza świątyni. Edward, monarcha o ascetycznym, niemal zakonnym usposobieniu, został kanonizowany w 1161 roku.

Doroczne świąteczne przesłanie monarchy oglądają miliony ludzi w Wielkiej Brytanii oraz w całej Wspólnocie Narodów – dobrowolnym stowarzyszeniu 56 niepodległych państw, z których większość ma historyczne związki z Wielką Brytanią. Nagrane wcześniej przemówienie jest emitowane o godzinie 15.00, kiedy wiele rodzin zasiada do tradycyjnego bożonarodzeniowego obiadu.

Jest to jedna z nielicznych okazji, gdy 77-letni Karol III może wyrazić własne poglądy bez konsultowania ich z rządem. Przemówienie zwykle ma silny wymiar religijny, odnosi się do bieżących wydarzeń i niekiedy czerpie z osobistych doświadczeń monarchy.

Leczenie raka. Król Karol przekazał dobre wieści

Tegoroczne orędzie przypada zaledwie dwa tygodnie po głęboko osobistym wystąpieniu telewizyjnym Karola, w którym poinformował, że "dobre wieści" od lekarzy oznaczają możliwość ograniczenia leczenia onkologicznego w nadchodzącym roku.

Król został zdiagnozowany z nieujawnioną formą nowotworu na początku 2024 roku. Pałac Buckingham informuje, że jego leczenie wchodzi obecnie w "fazę ostrożnościową", a stan zdrowia będzie monitorowany, aby zapewnić dalszą rekonwalescencję.

Ubiegłoroczne orędzie bożonarodzeniowe Karol nagrał w kaplicy Fitzrovia, która była niegdyś częścią – dziś już zburzonego – Szpitala Middlesex. W tamtym wystąpieniu oddał hołd pracownikom opieki w całym kraju oraz szczególnie podziękował lekarzom i pielęgniarkom, którzy wspierali go po diagnozie nowotworu.

Tegoroczne przemówienie bożonarodzeniowe jest czwartym od chwili, gdy Karol wstąpił na tron po śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II, we wrześniu 2022 roku.

