Książę Andrzej zrzeka się tytułów królewskich. Jest oświadczenie

O zrzeczeniu się przez księcia Andrzeja tytułów królewskich jako pierwsza poinformowała stacja BBC. Niedługo później w sprawie pojawiło się oficjalne oświadczenie.

Książę Andrzej rezygnuje. "Muszę teraz pójść o krok dalej"

"W rozmowie z Królem oraz moją bliższą i dalszą rodziną doszliśmy do wniosku, że ciągłe oskarżenia pod moim adresem odwracają uwagę od pracy Jego Królewskiej Mości i Rodziny Królewskiej. Postanowiłem, jak zawsze, że na pierwszym miejscu postawię swoje obowiązki wobec rodziny i kraju. Podtrzymuję swoją decyzję sprzed pięciu lat, by wycofać się z życia publicznego" – napisał w oświadczeniu książę Andrzej.

Z oświadczenia wynika, że decyzja w tej sprawie zapadła na zgoda króla Karola.

"Za zgodą Jego Królewskiej Mości czujemy, że muszę teraz pójść o krok dalej. W związku z tym nie będę już używał swojego tytułu ani przyznanych mi zaszczytów" – wyjaśnił. Kończąc książę Andrzej po raz kolejny zaprzeczył stawianym mu zarzutom.

Kontakty z Epsteinem

Przypomnijmy, że chodzi o zarzuty związane ze znajomością księcia z przestępcą seksualnym Jeffrey'em Epsteinem. W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna oskarżyła Epsteina o handel nieletnimi dziewczynami i molestowanie seksualne. Proces w tej sprawie miał się rozpocząć w czerwcu 2020 roku, jednak do niego nie doszło. Biznesmen w sierpniu 2019 zmarł w tajemniczych okolicznościach, rzekomo wieszając się w celi. Mężczyzna miał oferować młode dziewczyny swoim wpływowym przyjaciołom. Według BBC, w ostatnim czasie w Pałacu Buckingham narastała frustracja z powodu otaczających księcia skandali.

Presja wywierana na Andrzeja wynikała m.in. z pytań o prawdę na temat jego kontaktów z Epsteinem. Przypomnijmy, że w wywiadzie dla BBC Newsnight książę Andrzej powiedział, że zostały one zerwane po tym, jak zostali sfotografowani razem w Nowym Jorku w grudniu 2010 roku. Później na jaw wyszła jednak ich korespondencja wymieniana kilka miesięcy później.

