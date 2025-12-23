Szef CSU o dialogu z Kremlem: Europa powinna rozmawiać z Putinem

W rozmowie z agencją dpa stwierdził, że dialog jest "dopuszczalny i możliwy", o ile służy reprezentowaniu interesów europejskich oraz odbywa się przy zachowaniu wspólnego stanowiska państw UE.

Niemiecki rząd "przyjął to do wiadomości"

Musimy reprezentować europejskie interesy, a to jest dopuszczalne i możliwe w rozmowach z Putinem – powiedział lider niemieckiej CSU Alexander Hoffmann w rozmowie z agencją dpa.

Rząd federalny Niemiec oficjalnie nie zapowiedział zmiany swojej polityki wobec Moskwy. Berlin, jak informuje dpa, ograniczył się do "przyjęcia do wiadomości" inicjatyw pojawiających się na arenie europejskiej, nie przedstawiając planów oficjalnych rozmów z Rosją.

Deklaracja lidera CSU pojawia się w momencie, gdy niemieckie media od kilku miesięcy ujawniają informacje o nieformalnych kontaktach niemiecko-rosyjskich prowadzonych poza strukturami rządowymi. Tygodnik "Die Zeit" informuje, że politycy i lobbyści z Niemiec oraz przedstawiciele Rosji organizują poufne spotkania m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według dziennikarzy, do tej pory miały odbyć się co najmniej cztery takie spotkania. Według ustaleń tygodnika rozmowy dotyczą przede wszystkim próby ożywienia tzw. Dialogu Petersburskiego – formatu niemiecko-rosyjskich kontaktów politycznych i społecznych zainicjowanego w 2001 roku przez ówczesnego kanclerza Gerharda Schrödera i Władimira Putina.

Francja także chce rozmów z Putinem

Tymczasem kilka dni temu Pałac Elizejski potwierdził, że pozytywnie ocenia deklarację Władimira Putina dotyczącą gotowości do rozmów z Emmanuelem Macronem. Francuskie władze zapowiedziały, że w najbliższych dniach rozważą możliwe scenariusze kontaktu i zdecydują o kolejnych działaniach. Paryż podkreśla, że ewentualny dialog z Moskwą będzie prowadzony w ścisłej koordynacji z prezydentem Ukrainy oraz partnerami europejskimi, a jego nadrzędnym celem pozostaje wypracowanie trwałego i wiarygodnego pokoju dla Ukrainy.

Sygnał otwartości ze strony Rosji potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, wskazując na istnienie obopólnej woli politycznej jako warunku dialogu. Oświadczenie to było odpowiedzią na wcześniejsze wypowiedzi Macrona, który po szczycie UE w Brukseli akcentował potrzebę stworzenia ram dla wznowienia rozmów z Rosją.

