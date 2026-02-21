Wielki powrót Merkel. "Wcześniej nie przyjmowała zaproszeń"

Przewodniczący chadeckiej CDU i kanclerz Niemiec Friedrich Merz pozwolił przez 50 sekund, aby burzliwe oklaski dla Angeli Merkel rozbrzmiewały w hali w Stuttgarcie. Potem uznał, że już wystarczy i je przerwał.

Merkel pojawiła się na kongresie CDU. Wcześniej wielokrotnie krytykowała Merza

Angela Merkel po raz pierwszy od lat pojawiła się na kongresie CDU. W latach 2022, 2024 i 2025 nie przyjęła zaproszeń. Dwa lata temu biuro byłej kanclerz Niemiec uzasadniło odmowę w ten sposób: „Jest to zgodne z jej wielokrotnie – pod koniec kadencji i później – publicznie wyrażanym stanowiskiem, że po odejściu z czynnej polityki zasadniczo nie uczestniczy w bieżących wydarzeniach”.

Była kanclerz Niemiec wielokrotnie publicznie krytykowała Friedricha Merza – zarówno jako lidera opozycji, jak i później jako kanclerza Niemiec.

Angela Merkel na kongresie CDU usiadła w pierwszym rzędzie między innymi żyjącymi byłymi przewodniczącymi partii – Annegret Kramp-Karrenbauer i Arminem Laschetem. Tradycyjnie wszyscy byli przewodniczący partii zapraszani są na kongresy jako goście honorowi.

– Na pierwszym miejscu witam byłą przewodniczącą CDU, naszą długoletnią kanclerz, Angelę Merkel. Droga Angelo, serdecznie witamy – tak przywitał ją Friedrich Merz. Dwa ostatnie słowa zostały już zagłuszone przez oklaski zgromadzonych.

„To minimum powitania, jakie Merz skierował do Merkel, która w 2002 roku w wewnątrzpartyjnej walce o władzę pozbawiła go stanowiska przewodniczącego klubu poselskiego chadecji CDU/CSU i ostatecznie doprowadziła do jego wieloletniej przerwy w polityce. Od tamtej pory ich relacje były napięte” – podkreśla „Die Welt”.

Merz wybrany na szefa CDU

Zgodnie z oczekiwaniami kanclerz Niemiec Friedrich Merz został w piątek wieczorem ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego CDU na zjeździe partyjnym chadeckiego ugrupowania, które odbyło się w Stuttgarcie.

Czytaj też:

Polski europoseł: Za niemieckie "przywództwo" w Europie dziękujemyCzytaj też:

Tusk podlega gigantycznej presji ws. SAFE? Jaki o warunkowości i zbrojeniówce