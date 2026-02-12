Szykuje się wielki powrót Angeli Merkel? To byłaby sensacja

Angela Merkel, była kanclerz Niemiec, mogłaby powrócić do wielkiej polityki jako kandydatka na urząd prezydenta RFN – informują niemieckie media, powołując się na doniesienia z kręgów chadecji.

Według tabloidu "Bild", wśród polityków CDU pojawiły się spekulacje na temat ewentualnej kandydatury 71-letniej Merkel w wyborach zaplanowanych na 2027 r.

Merkel szykuje powrót do wielkiej polityki?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jej kandydaturę mogliby poprzeć także Zieloni, którzy – jak twierdzi niemiecka prasa – postrzegają byłą kanclerz jako polityk o ponadpartyjnym autorytecie i wciąż wysokim poziomie zaufania społecznego.

Doniesienia te mają budzić mieszane reakcje w kierownictwie CDU. Szef partii, kanclerz Friedrich Merz od dawna utrzymuje chłodne stosunki z Merkel. Wcześniej oboje rywalizowali o przywództwo w chadecji, zanim Merkel wygrała walkę o władzę, stopniowo marginalizując wpływy Merza.

Biuro Angeli Merkel zdementowało spekulacje medialne o jej rzekomym powrocie do polityki, określając je jako bezpodstawne. Sama była kanclerz po zakończeniu urzędowania w 2021 r. wycofała się z aktywnej polityki i dotychczas nie sygnalizowała planów powrotu do życia publicznego w nowej roli.

W kontekście wyborów prezydenckich w Niemczech wymieniane są również inne nazwiska związane z CDU, m.in. minister edukacji Karin Prien oraz przewodnicząca Bundestagu Julia Klöckner.

W Niemczech prezydenta wybierają politycy

Prezydent federalny wybierany jest na pięcioletnią kadencję przez Zgromadzenie Federalne, w skład którego wchodzą posłowie do Bundestagu oraz przedstawiciele krajów związkowych. Od 2017 r. prezydentem RFN jest Frank-Walter Steinmeier. Najbliższe wybory zaplanowane są na luty 2027 r.

71-letnia dziś Merkel była kanclerzem Niemiec w latach 2005-2021. Jest drugą, po Helmucie Kohlu, najdłużej sprawującą ten urząd osobą w historii Republiki Federalnej Niemiec.

