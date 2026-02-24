Nowe zasady dla audytorów. Ruch rządu

Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt usuwa nadregulację i upraszcza zasady świadczenia usług przez firmy audytorskie na rzecz tzw. jednostek zainteresowania publicznego, czyli np. banków, zakładów ubezpieczeń czy spółek notowanych na giełdzie.

Odejście od "białej listy" usług

"Celem zmian jest ograniczenie nadmiernych obciążeń administracyjnych, przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i niezależności audytorów. Uproszczenie przepisów przełoży się także na tańsze i bardziej dostępne usługi audytowe dla przedsiębiorstw. Zaproponowane rozwiązania realizują działania deregulacyjne rządu" – czytamy w komunikacie.

Obecnie w Polsce obowiązuje rozwiązanie bardziej restrykcyjne niż wymagają tego przepisy unijne – firma audytorska może świadczyć badanemu podmiotowi tylko te usługi, które są wyraźnie wymienione w ustawie, podkreślono.

Po zmianie obowiązywać będzie zasada odwrotna – firma nie będzie mogła świadczyć tylko tych usług, które są wprost zakazane przez prawo Unii Europejskiej. Wszystkie pozostałe będą dozwolone, o ile nie zagrożą niezależności audytora. Oznacza to odejście od tzw. białej listy usług dozwolonych na rzecz "czarnej listy" usług zakazanych, wyjaśniono w komunikacie.

Takie uprawnienia zyskają firmy audytorskie

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

– Dzięki nowym przepisom, firmy audytorskie będą mogły wykonywać więcej usług na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, jeśli nie narusza to niezależności audytorów. Przykładowo będą mogły: analizować sytuację finansową spółki przed jej zakupem; sprawdzać poprawność wyliczeń finansowych do umów; weryfikować rozliczenia inwestycji.

– Nie zmienia się zakaz świadczenia usług, które mogłyby podważyć bezstronność audytora. Nadal nie będzie można m.in.: prowadzić księgowości badanej firmy; podejmować za nią decyzji zarządczych; wykonywać funkcji audytu wewnętrznego; świadczyć niektórych usług podatkowych.

– Tak, jak obecnie, niezależność firmy audytorskiej będzie chroniona przepisami prawa, zasadami etyki zawodowej oraz standardami wykonywania zawodu. Dodatkowo: komitet audytu w badanej jednostce będzie zatwierdzał dodatkowe usługi i oceniał ich wpływ na niezależność audytora; ograniczone zostaje maksymalne wynagrodzenie za dodatkowe usługi – nie może ono przekroczyć 70 proc. średniego wynagrodzenia za badanie z 3 ostatnich lat.

– Nadal będą także obowiązywać przepisy przewidujące kary za świadczenie usług zakazanych na podstawie prawa UE.

– Nadzór nad firmami audytorskimi sprawuje Polska Agencja Nadzoru Audytowego, a nad jednostkami zainteresowania publicznego – Komisja Nadzoru Finansowego, wymieniono w komunikacie.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:

Deregulacja przepisów. Rząd chwali się tym, co udało się zrobićCzytaj też:

"Jedyna skuteczna deregulacja". Sadowski proponuje konkretne rozwiązanie