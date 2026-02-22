Rewolucyjny krok czy unik?

Dnia 12 lutego w kurii diecezjalnej w Sosnowcu ogłoszony został pierwszy, cząstkowy raport Komisji „Wyjaśnienie i naprawa”. Komisja została powołana 28 października 2024 r., po objęciu diecezji przez nowego biskupa, Artura Ważnego. Na czele zespołu ekspertów stanął Tomasz Krzyżak, dziennikarz i publicysta „Rzeczpospolitej”, który od wielu lat podejmuje temat nadużyć wobec dzieci i młodzieży w środowiskach Kościoła. Pozostała piątka członków komisji to: Aleksandra Brzemia-Bonarek, prawniczka, kanonistka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; Michał Wolak, audytor; prof. Monika Przybysz z UKSW; historyk Marek Lasota i jedyna osoba duchowna w komisji – jezuita psychoterapeuta ks. Jacek Prusak.

Raport jest wynikiem prac w ciągu ostatniego roku i był wyłącznie dziełem komisji. Jak podkreślono, cały ten zespół ma charakter niezależny i na kształt jego ustaleń w żadnym stopniu nie wpływali ani biskup sosnowiecki, ani kuria. Dlaczego pierwsza taka komisja powstała właśnie w Sosnowcu? Diecezja sosnowiecka jest stosunkowo młoda.