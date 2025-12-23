Sąd zdecydował ws. imperium Solorza. Wyrok jest prawomocny

Prawomocnie zakończył się spór sądowy pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Piotrem Żakiem, Aleksandrą Żak i Tobiasem Solorzem, co pozwoli Grupie Polsat Plus skupić się na rozwoju oraz spokojnej i konsekwentnej realizacji strategii – poinformował przewodniczący rady nadzorczej Daniel Kaczorowski.

Grupa Polsat Plus otrzymała od swojego większościowego akcjonariusza – Fundacji TiVi – pismo informujące o wydaniu prawomocnego i wiążącego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie, kończącego postępowanie sądowe dotyczące sporu pomiędzy Zygmuntem Solorzem a jego dziećmi.

Solorz prawomocnie przegrywa z dziećmi spór o sukcesję

Zgodnie z przekazaną informacją, Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie oddalił apelację biznesmena i tym samym uznał racje Piotra Żaka, Aleksandry Żak i Tobiasa Solorza. Oznacza to, że prawomocnie kończy się spór sądowy trwający od sierpnia 2024 r.

"Grupa Polsat Plus z zadowoleniem przyjmuje informację o prawomocnym zakończeniu postępowania przed sądem w Liechtensteinie. Prawomocne zakończenie tego postępowania pozwoli skupić się Grupie na rozwoju oraz spokojnej i konsekwentnej realizacji strategii" – powiedział Kaczorowski, cytowany w komunikacie.

Imperium jednego z najbogatszych Polaków

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną, założoną przez miliardera Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.

Solorz od wielu lat plasuje się w czołówce listy najbogatszych Polaków. W latach 2020-2021 był liderem zestawienia. Jego obecny majątek szacowany jest na 8,5-9 mld zł, co daje mu piąte miejsce w najnowszym rankingu "Forbesa". Pierwszy jest Michał Sołowow, który zgromadził majątek o wartości ponad 28 mld zł.

