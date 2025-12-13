Ważne oświadczenie króla Karola III. Chodzi o walkę z rakiem

Nowe informacje o walce z nowotworem Karol III przekazał w piątek w programie telewizyjnym, który został wyemitowany w ramach ogólnokrajowej kampanii na rzecz świadomości raka.

Król Karol III o walce z chorobą nowotworową. "Dobra nowina"

– Mogę podzielić się z państwem dobrą nowiną, że dzięki wczesnej diagnozie, skutecznej interwencji i przestrzeganiu zaleceń lekarskich, mój harmonogram leczenia raka może zostać ograniczony w nadchodzącym roku – oświadczył brytyjski monarcha. Jak podkreślił, ten kamień milowy jest zarówno jego osobistym błogosławieństwem, jak i świadectwem niezwykłego postępu, jaki dokonał się w leczeniu raka w ostatnich latach.

W skierowanym do Brytyjczyków orędziu król zaapelował również o wykonywanie badań przesiewowych w kierunku nowotworów. – Wiem, że wczesne wykrycie jest kluczem do przeprowadzenia procesu leczenia, który daje zespołom medycznym bezcenny czas, a ich pacjentom cenny dar nadziei – powiedział.

Ze słów monarchy wynika, że takich badań profilaktycznych nie wykonuje aż 9 milionów obywateli Wielkiej Brytanii. Oznacza to, zauważył, że taka właśnie liczna osób traci szansę na wczesną diagnozę.

W wystąpieniu króla znalazły się również podziękowania skierowane do lekarzy, pielęgniarek, naukowców i pracowników organizacji charytatywnych. Karol III stwierdził, że "nawet najciemniejsze chwile choroby można rozjaśnić największym współczuciem". – Ale współczucie musi iść w parze z działaniem – podsumował.

Brytyjski monarcha usłyszał diagnozę

O zdiagnozowaniu u brytyjskiego monarchy choroby nowotworowej Pałac Buckingham poinformował w oficjalnym komunikacie na początku lutego 2024 roku. Brytyjskie media wskazywały wówczas, że król postanowił upublicznić sprawę, aby zapobiec ewentualnym plotkom. Karol III za pośrednictwem służb prasowych podziękował wtedy lekarzom za terminową diagnozę i wyraził optymizm oraz nadzieję, że jak najszybciej wyzdrowieje i wróci do swoich obowiązków. Przypomnijmy, że w związku z leczeniem monarcha zrezygnował na jakiś czas z udziału w wydarzeniach publicznych. Informację o chorobie podano po kilkudniowym pobycie Karola III w szpitalu.

