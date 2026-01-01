Dramatyczne wyznanie królowej Camilli. Padła ofiarą napaści seksualnej

Swoim traumatycznym doświadczeniem żona brytyjskiego monarchy podzieliła się w rozmowie z BBC. Wywiad został wyemitowany w Sylwestra.

Do opisywanego zdarzenia doszło wiele lat temu, kiedy Camilla Shand była nastolatką. Sytuacja miała miejsce podczas podróży pociągiem. – Czytałam książkę, kiedy zaatakował mnie chłopak, mężczyzna. Zadałam mu cios – zdradziła królowa.

– Pamiętam, jak wysiadłam z pociągu, a moja matka spojrzała na mnie i zapytała: "Dlaczego twoje włosy stoją dęba i dlaczego brakuje guzika na twoim płaszczu?" (...) Zostałam zaatakowana fizycznie, ale pamiętam, że byłam wściekła i pełna złości – dodawała.

Sytuacja ta została po raz pierwszy opisana w książce "Power and the Palace" pióra Valentine'a Lowa, byłego korespondenta "Timesa" na dworze królewskim. Według zawartych tam informacji, w chwili napaści Camilla miała 16 lub 17 lat. Po tym, jak przyszła królowa opuściła pociąg o całym zdarzeniu poinformowała policję, która schwytała napastnika. Ujawnienie tej historii w książce nie spotkało się z reakcją Pałacu Buckingham.

Warto tu przypomnieć, że królowa Camilla od lat jest zaangażowana w kampanię przeciwko wykorzystywaniu seksualnego. Jest również patronką organizacji charytatywnej, pomagającej ofiarom przemocy domowej.