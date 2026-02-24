Volvo wycofuje elektryczne samochody. Zagrożenie pożarem

Akcja dotyczy modelu EX30 wyprodukowanego w latach 2024-2026. Według producenta, problem związany jest z modułami wysokiego napięcia w akumulatorach trakcyjnych.

Koncern poinformował, że naprawa zostanie przeprowadzona bezpłatnie w autoryzowanych serwisach. Właściciele pojazdów mają zostać poinformowani bezpośrednio o konieczności zgłoszenia się do warsztatu.

Tymczasowe zalecenia dla właścicieli elektryków

Do czasu usunięcia usterki producent zaleca ograniczenie ładowania baterii do 70 proc. pojemności oraz parkowanie samochodów na zewnątrz, z dala od budynków.

"Nasze dochodzenie wykazało, że w bardzo rzadkich przypadkach pojazdy, których to dotyczy, mogą się przegrzewać, gdy są naładowane do wysokiego poziomu. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do pożaru akumulatora" – poinformowała firma w oświadczeniu.

Volvo wycofuje swoje SUV-y. Jakie będą koszty?

Spółka nie podała szacunkowych kosztów największej tego typu akcji w historii firmy, która wpłynie na reputacje Volvo, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. Według wyliczeń agencji Reuters, wymiana akumulatorów może kosztować firmę ok. 195 mln dolarów.

Volvo to szwedzki producent samochodów, którego większościowym udziałowcem jest chiński Geely. Akumulatory zostały wyprodukowane przez spółkę joint venture wspieraną przez Geely, znaną jako Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co.