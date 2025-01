Testy "Do Rzeczy". Volvo EX30 twin motor

Testowane EX30 to najtańszy "elektryk", który w ciągu zaledwie kilku miesięcy od premiery wszedł do Top 3 najlepiej sprzedających się w Europie modeli aut, które energię do jazdy czerpią wyłącznie z elektrycznego gniazdka.

Przepis na sukces Volvo jest prosty. Futurystycznie wyglądający, z charakterystycznymi reflektorami w kształcie młota Thora, relatywnie tani kompaktowy SUV (mierzy 423,3 cm długości, 183,8 cm szerokości bez lusterek i 155 cm wysokości) połączono z minimalistycznym wnętrzem à la IKEA z wielkim kolorowym tabletem pośrodku deski rozdzielczej i wygodnymi fotelami. Do tego wszystkiego dołożono akumulator zapewniający dość przyzwoity zasięg i napęd oferujący rewelacyjne w tej półce cenowej przyspieszenie.