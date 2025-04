Gigantyczna zmiana w kodeksie pracy. Minister: Trwają analizy

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła kilka miesięcy temu, że w perspektywie "najbliższych kilku lat" tydzień pracy miałby trwać cztery dni. Jej entuzjazmu nie popierają jednak inni ministrowie, a także wielu ekspertów.

Czterodniowy tydzień pracy nie byłby dobrym rozwiązaniem w obecnych czasach w Polsce ze względu na sytuację demograficzną, która oznaczać będzie spadek relacji liczby pracujących do emerytów (z ponad 3 obecnie do ok. 1,7 w 2050 r.) – twierdziła pod koniec sierpnia minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce?

Polityk Lewicy nie zamierza jednak zrezygnować z próby przeforsowania zmian w prawie. Agnieszka Dziemianowicz-Bak przekazała niedawno, że jeszcze w tym miesiącu przedstawione zostaną najważniejsze wnioski z trwających analiz takiego rozwiązania. Jak dodała, wtedy MRPiPS "powie, co dalej" z propozycją skrócenia czasu pracy.

– Najbardziej podstawowe wnioski to, że jest to rozwiązanie oczekiwane, że musi ono i będzie się ono opierało na zachowaniu poziomu tego samego wynagrodzenia. To znaczy krótszy tydzień pracy – tak, ale przy tym samym wynagrodzeniu – powiedziała Dziemianowicz-Bąk dodając, że wykonane do tej pory analizy są "bardzo obiecujące".

Eksperci przypominają, że wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy wymaga zmian w prawie. Co ciekawe, możliwe jest jednak funkcjonowanie takiego rozwiązania w poszczególnych firmach na mocy porozumienia z pracownikami. Taki model pracy był testowany na Kanale Zero, który należy do Krzysztofa Stanowskiego. Dotyczył on dwóch zespołów: dziennikarzy oraz wydawców. W teście brało udział w sumie około 12 osób. Wszyscy, pomimo obcięcia jednego dnia pracy w tygodniu, mieli zachowywać dotychczasową wysokość wynagrodzenia.

